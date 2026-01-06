ATV CANLI İZLE! Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Canlı İzle Şifresiz: Süper Kupa Yarı Finali Canlı Yayın

Yeni Adana Stadyumu'nda nefesler tutuldu! Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Samsunspor, Süper Kupa finaline adını yazdırmak için sahaya çıkıyor. Kazanan takım, 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak büyük finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, sezonun ilk kupasına bir adım daha yaklaşmak isterken; Thomas Reis'in Samsunspor'u ise dev bir sürprize imza atma peşinde. İnternetten maçı donmadan ve kesintisiz izlemek isteyenler için ATV canlı izle ekranı yayında!
Mücadeleyi televizyondan veya internet üzerinden şu kanallarla takip edebilirsiniz:
ATV Canlı Yayın Linki: Canlı Yayın İçin Tıklayınız
Televizyon:
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )
Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte sahada olması beklenen kadrolar:
Fenerbahçe: Ederson, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Musaba, Asensio, Kerem, Duran
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Eyüp, Tahsin, Holse, Polat, Mouandilmadji
|Özellik
|Detay
|Maç
|Fenerbahçe vs Samsunspor
|Organizasyon
|Turkcell Süper Kupa Yarı Final
|Tarih / Saat
|6 Ocak 2026 / 20:30
|Yer
|Yeni Adana Stadyumu
|Hakem
|Ali Şansalan
|Yayın
|ATV (Şifresiz)
08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
19:45 - Finale Doğru
20:30 - Fenerbahçe - Samsunspor
22:50 - Kuruluş Orhan
02:00 - Bir Gece Masalı