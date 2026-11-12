ATV canlı izle! Türkiye-Belçika milli maçı canlı yayın ekranı

ATV canlı izle ekranı, Türkiye-Belçika karşılaşmasını kaçırmak istemeyen futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci sınavında Belçika karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. İzmir'de oynanacak karşılaşma, Sergen Yalçın'ın millî takımın başındaki ilk maçı olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Belçika maçını canlı ve şifresiz izlemek isteyenler, ATV canlı yayın izleme ekranına haberimizden ulaşabilir.
Türkiye-Belçika maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler, ATV canlı yayınını resmi internet sitesi üzerinden izleyebilir. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ATV yayın ekranına ulaşabilir.
A Milli Futbol Takımı ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyonlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden de takip edebilecek.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Enes Ünal.
Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Doku, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere.