Haberler Yaşam Haberleri ATV canlı izle! Türkiye-Belçika milli maçı canlı yayın ekranı
Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:57

ATV canlı izle! Türkiye-Belçika milli maçı canlı yayın ekranı

ATV canlı izle ekranında bu akşam futbol şöleni yaşanacak! A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki kritik mücadelesinde Belçika ile kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçta tribünlerin ve ekran başındaki milyonların gözü İzmir'de olacak. Saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Belçika karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler için işte ATV canlı yayın izleme ekranı...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ATV canlı izle! Türkiye-Belçika milli maçı canlı yayın ekranı
  • ABONE OL

ATV canlı izle ekranı, Türkiye-Belçika karşılaşmasını kaçırmak istemeyen futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci sınavında Belçika karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. İzmir'de oynanacak karşılaşma, Sergen Yalçın'ın millî takımın başındaki ilk maçı olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Belçika maçını canlı ve şifresiz izlemek isteyenler, ATV canlı yayın izleme ekranına haberimizden ulaşabilir.

ATV canlı izle! Türkiye-Belçika milli maçı canlı yayın ekranı

ATV CANLI İZLE EKRANI

Türkiye-Belçika maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler, ATV canlı yayınını resmi internet sitesi üzerinden izleyebilir. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ATV yayın ekranına ulaşabilir.

ATV CANLI YAYIN: https://www.atv.com.tr/canli-yayin

ATV canlı izle! Türkiye-Belçika milli maçı canlı yayın ekranı

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında oynanacak Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede millî takım, Belçika karşısında puan mücadelesi verecek

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ATV canlı izle! Türkiye-Belçika milli maçı canlı yayın ekranı

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi televizyonlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden de takip edebilecek.

ATV canlı izle! Türkiye-Belçika milli maçı canlı yayın ekranı

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Enes Ünal.

Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Doku, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ATV canlı izle! Türkiye-Belçika milli maçı canlı yayın ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA