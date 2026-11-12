ATV canlı izle! Türkiye-Belçika milli maçı canlı yayın ekranı

ATV canlı izle ekranı, Türkiye-Belçika karşılaşmasını kaçırmak istemeyen futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci sınavında Belçika karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. İzmir'de oynanacak karşılaşma, Sergen Yalçın'ın millî takımın başındaki ilk maçı olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Belçika maçını canlı ve şifresiz izlemek isteyenler, ATV canlı yayın izleme ekranına haberimizden ulaşabilir.