ATV CANLI İZLE | Türkiye - Fransa milli maçı canlı izle, kesintisiz, HD!

Milli heyecan Türkiye-Fransa karşılaşmasıyla yaşanacak. TSİ 21.45'te başlayan mücadelede A Milli Takım, Fransa karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için ATV canlı milli maç izle ve Türkiye Fransa maçı canlı izle aramaları maç saatine doğru öne çıkıyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Can Uzun, Arda Güler, Barış Alper
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Kone, Rabiot, Cherki, Mbappe, Olise, Dembele.
A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki maç programı şöyle:
25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45
28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45
2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45
5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45
12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00
15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45