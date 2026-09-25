ATV CANLI İZLE | Türkiye - Fransa milli maçı canlı izle, kesintisiz, HD!

Milli heyecan Türkiye-Fransa karşılaşmasıyla yaşanacak. TSİ 21.45'te başlayan mücadelede A Milli Takım, Fransa karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için ATV canlı milli maç izle ve Türkiye Fransa maçı canlı izle aramaları maç saatine doğru öne çıkıyor.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI CANLI İZLE!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geliyor.

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Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.