Haberler Yaşam Haberleri ATV CANLI İZLE | Türkiye - Fransa milli maçı canlı izle, kesintisiz, HD!
Giriş Tarihi: 25.09.2026 22:05 Son Güncelleme: 25.09.2026 22:06

ATV CANLI İZLE | Türkiye - Fransa milli maçı canlı izle, kesintisiz, HD!

Türkiye-Fransa maçı için geri sayım sona erdi. A Milli Takım'ın Fransa ile karşı karşıya geleceği mücadele saat 21.45'te başladı. Futbolseverler karşılaşmayı ATV canlı izle ve milli maç canlı izle aramalarıyla takip etmek isterken, kritik mücadele Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

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ATV CANLI İZLE | Türkiye - Fransa milli maçı canlı izle, kesintisiz, HD!
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Milli heyecan Türkiye-Fransa karşılaşmasıyla yaşanacak. TSİ 21.45'te başlayan mücadelede A Milli Takım, Fransa karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için ATV canlı milli maç izle ve Türkiye Fransa maçı canlı izle aramaları maç saatine doğru öne çıkıyor.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI CANLI İZLE!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geliyor.

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Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU!

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Can Uzun, Arda Güler, Barış Alper

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Kone, Rabiot, Cherki, Mbappe, Olise, Dembele.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki maç programı şöyle:

25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45

12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00

15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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