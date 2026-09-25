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Giriş Tarihi: 25.09.2026 21:53

ATV frekans ayarı nereden ve nasıl yapılır? Milli maç canlı nasıl izlenir?

ATV ekranlarında yayınlanan milli maçı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşma öncesinde ATV frekans ayarı nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Uydu alıcısında ATV kanalını bulamayan veya yayın görüntüsünde sorun yaşayan izleyiciler için frekans bilgileri ve kanal ayarlama adımları önem taşıyor.

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ATV frekans ayarı nereden ve nasıl yapılır? Milli maç canlı nasıl izlenir?
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Türkiye-Fransa maçını televizyondan canlı izlemek isteyenler ise milli maç canlı nasıl izlenir? sorusuna yanıt arıyor. ATV frekans ayarının doğru şekilde yapılmasıyla kanalın yayın bilgilerine ulaşılabilirken, karşılaşmanın canlı yayın detayları da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

ADIM ADIM ATV FREKANS KURULUMU NASIL YAPILIR?

Televizyonunuzda ATV kanalı kayıtlı değilse veya sinyal sorunu yaşıyorsanız, şu adımları takip ederek saniyeler içinde kurulumu tamamlayabilirsiniz:

Kumandanızın Menü (Settings) tuşuna basın.

Kurulum veya Uydu Ayarları bölümüne giriş yapın.

Tek Kanal Arama veya Manuel Frekans Ekleme seçeneğini bulun.

Aşağıda yer alan frekans değerlerini eksiksiz girin.

Aramayı Başlat butonuna basarak kanalın listeye eklenmesini sağlayın. Bulunan ATV kanalını listenin üst sıralarına taşıyarak maç saatini bekleyebilirsiniz.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12207 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 3/4
  • Pol : Yatay (Horizontal)
  • Modülasyon Tipi : DVB-S2 8PSK
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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ATV frekans ayarı nereden ve nasıl yapılır? Milli maç canlı nasıl izlenir?
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