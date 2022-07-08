AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İÜ AKSİS AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları için son dakika açıklaması geldi. 2-23 Temmuz'da sona eren telafi sınavının ardından öğrenciler AUZEF sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlandı. Peki AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2022 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı ile ilgili tüm detaylar…
Değerli Öğrencilerimiz,
Telafi Sınavı (Bütünleme) sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
AUZEF sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.
AUZEF sınav sonuçlarının açıklandı.
Sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.a katılım olurken, gözler şimdi de AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi.