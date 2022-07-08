AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İÜ AKSİS AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları için son dakika açıklaması geldi. 2-23 Temmuz'da sona eren telafi sınavının ardından öğrenciler AUZEF sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlandı. Peki AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2022 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı ile ilgili tüm detaylar…