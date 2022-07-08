Haberler Yaşam Haberleri AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İÜ AKSİS AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 8.7.2022 08:48

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İÜ AKSİS AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından AUZEF bütünleme sınav sonuçları son dakika açıklandı. Açıktan üniversite bitirmek isteyen öğrenciler 2-3 Temmuz’da bütünleme sınavlarına girdi. 8 Temmuz tarihinde erişime açılan sınavlara çok sayıda katılım olurken, gözler şimdi de AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranında! Peki AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022 İÜ AKSİS AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İÜ AKSİS AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları için son dakika açıklaması geldi. 2-23 Temmuz'da sona eren telafi sınavının ardından öğrenciler AUZEF sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlandı. Peki AUZEF bütünleme sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2022 İÜ AUZEF sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı ile ilgili tüm detaylar…

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

DUYURU!

Değerli Öğrencilerimiz,

Telafi Sınavı (Bütünleme) sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF sınav sonuçlarının açıklandı.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.a katılım olurken, gözler şimdi de AUZEF sınav sonuçlarına çevrildi.

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AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İÜ AKSİS AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı
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