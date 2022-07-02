2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda; telafi sınavlarına katılım gösterecek olan adaylar sabah saatlerinde "2022 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman saat kaçta başlıyor/bitiyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan; bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapıldığı biliniyor. İşte AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi alma ekranı AKSİS.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi sınavı 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli veya hükümlü olan öğrencilerin engel durumları ile ilgili bilgileri hatasız olarak bildirmeleri gerekmektedir.
AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.
AUZEF TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.
Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.
Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.inde uygulanacak.
AKSİS AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2022 AUZEF telafi sınavı giriş belgeleri henüz AKSİS otomasyon sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra, öğrenciler, ttps://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek
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