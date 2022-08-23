AUZEF kayıt harç ücretleri, kayıtlarını yaptıracak olan adayların gündeminde yer alıyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 takvimini yayınlayan İstanbul Üniversitesi, ikinci üniversite kayıt tarihlerini paylaştı. Peki AUZEF kayıt harç ücretleri ne kadar? 2022- 2023 İÜ AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?