AUZEF kayıt harç ücretleri, kayıtlarını yaptıracak olan adayların gündeminde yer alıyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 takvimini yayınlayan İstanbul Üniversitesi, ikinci üniversite kayıt tarihlerini paylaştı. Peki AUZEF kayıt harç ücretleri ne kadar? 2022- 2023 İÜ AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
AUZEF ikinci üniversite kayıtları için başvurular basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.
Yükseköğretim kurumu lisans/önlisans programlarında öğrenciliği devam eden ya da mezun olanlar,
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumu programlarından mezun olup, mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler, sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilirler.