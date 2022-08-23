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Giriş Tarihi: 23.8.2022 11:03

AUZEF kayıt harç ücretleri ne kadar? 2022- 2023 İÜ AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi AUZEF kayıt harç ücretleri milyonların gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim yılı için kayıt tarihlerini açıkladı. Peki AUZEF kayıt harç ücretleri ne kadar? 2022- 2023 İÜ AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İşte yanıtı

AUZEF kayıt harç ücretleri ne kadar? 2022- 2023 İÜ AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

AUZEF kayıt harç ücretleri, kayıtlarını yaptıracak olan adayların gündeminde yer alıyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 takvimini yayınlayan İstanbul Üniversitesi, ikinci üniversite kayıt tarihlerini paylaştı. Peki AUZEF kayıt harç ücretleri ne kadar? 2022- 2023 İÜ AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYIT TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

AUZEF ikinci üniversite kayıtları için başvurular basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim kurumu lisans/önlisans programlarında öğrenciliği devam eden ya da mezun olanlar,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumu programlarından mezun olup, mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler, sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilirler.

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AUZEF kayıt harç ücretleri ne kadar? 2022- 2023 İÜ AUZEF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
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