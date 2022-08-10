AUZEF kayıt ücreti 2022 – 2023 yılı için belli oldu! Açık Öğretim AUZEF ilk kayıt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıt ücreti, ikinci üniversite kayıt kılavuzu ile belli oldu. Buna göre 2022 - 2023 eğitim öğretmi takvimi AUZEF kayıt ücreti için güncellemeye gidildi. Öğrenciler de AUZEF kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Sorusunu yöneltti. İstanbul Üniversitesi'nden açık öğretim okuyan vatandaşlar, AUZEF ilk kayıt ücreti 2022 - 2023'ü sürekli aratıyor. İşte bilgiler!