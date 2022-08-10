Haberler Yaşam Haberleri AUZEF kayıt ücreti 2022 – 2023 yılı için belli oldu! Açık Öğretim AUZEF ilk kayıt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 16:35

AUZEF kayıt ücreti 2022 – 2023 yılı için belli oldu! Açık Öğretim AUZEF ilk kayıt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim AUZEF kayıt ücreti, üniversite tarafından yayımlanan kayıt kılavuzunda belli oldu. Böylece bu yıl kayıt yapacaklar – ilk kaydını gerçekleştirenler için fiyatlarda güncellemeye gidildi. Öğrenciler de AUZEF kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL sorusunu yöneltiyordu. AUZEF kayıt kılavuzu ile Açık Öğretim Fakültesi’ne yeni bölümlerin eklendiği de gözüküyor. Peki, Auzef kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 – 2023 Auzef kayıt ücreti!

AUZEF kayıt ücreti 2022 – 2023 yılı için belli oldu! Açık Öğretim AUZEF ilk kayıt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıt ücreti, ikinci üniversite kayıt kılavuzu ile belli oldu. Buna göre 2022 - 2023 eğitim öğretmi takvimi AUZEF kayıt ücreti için güncellemeye gidildi. Öğrenciler de AUZEF kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Sorusunu yöneltti. İstanbul Üniversitesi'nden açık öğretim okuyan vatandaşlar, AUZEF ilk kayıt ücreti 2022 - 2023'ü sürekli aratıyor. İşte bilgiler!

AUZEF İLK KAYIT NASIL YAPILIR?

1.Başvuru Sisteminden Hesap Oluşturma

İstanbul Üniversitesi Başvuru Sisteminden hesap oluşturunuz. (http://basvuru.istanbul.edu.tr/) "Kullanıcı adı" ve" Kullanıcı Aktieştirme Bağlantısı" e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.

Hesap aktieştirme işleminden sonra http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Ana sayfasındaki " İkinci Üniversite Başvuru" butonunu tıklayınız. "Prol" alanında fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyip ilerleyiniz.

YÖKSİS' te bilgileri bulunan adayların eğitim bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Başvuruda kullanmak istediğiniz programı "Kullan" butonunu tıklayarak seçip ilerleyiniz.

Tercih bilgileri alanından başvurmak istediğiniz program türünü Lisans ya da Önlisans olarak seçiniz.

(Önlisans programı öğrenci/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabileceği için bu adımla karşılaşmayacaklar.)

"Tercih Edilen Program" ı seçiniz

Ödeme bilginizi kontrol edip başvuru formunu görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF KAYIT ÜCRETİ 2022 – 2023 BELLİ OLDU!

AUZEF yeni eğitim öğretim yılı için fiyatları belirledi. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Fakültesi AUZEF kayıt kılavuzunda kayıt ücretleri belli oldu. İşte ücretler:


AUZEF KAYIT KILAVUZU

AUZEF KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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AUZEF kayıt ücreti 2022 – 2023 yılı için belli oldu! Açık Öğretim AUZEF ilk kayıt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
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