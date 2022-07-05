Haberler Yaşam Haberleri AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF bütünleme sınavı sonuçları AKSİS sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 5.7.2022 00:08

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF bütünleme sınavı sonuçları AKSİS sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF bütünleme sınavı sonuçları AKSİS sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Telafi sınavları tamamlandı. 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılan bütünleme sınavları sonrası sınava katılan adaylar “AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya başladılar. AUZEF sonuçları İÜ AKSİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte İÜ AUZEF bütünleme sınavı sonuçları AKSİS sorgulama ekranı.

AUZEF sınav sonuçları için gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen bütünleme sınavları sonrası katılımcılar AUZEF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama işlemleri yapıyor. AUZEF sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmakta olup İÜ AUZEF bütünleme sınavı sonuçları AKSİS ekranı üzerinden duyurulacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Ancak sonuçların 18 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

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AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor. Bitirme/telafi sınavının etki oranı %60 Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı ise %40'tır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF bütünleme sınavı sonuçları AKSİS sorgulama ekranı
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