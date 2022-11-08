AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir soruları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi sınav takvimi adaylar ile paylaşıldı. Bu kapsamda üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, Kasım ayında belirtilen tarihlerde AUZEF vize sınavlarına katılım sağlayacak. Sınava sayılı günler kala AUZEF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? İşte, 2022-2023 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihleri takvimi…
AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF vize sınavı giriş belgelerini erişime açtı.
Adaylar, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.
AUZEF AKADEMİK TAKVİM
Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023
AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilir.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.
AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;
FF harf notu derse sahip olmamak,
2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,
Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.