AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir soruları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi sınav takvimi adaylar ile paylaşıldı. Bu kapsamda üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, Kasım ayında belirtilen tarihlerde AUZEF vize sınavlarına katılım sağlayacak. Sınava sayılı günler kala AUZEF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, ayın kaçında? İşte, 2022-2023 AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihleri takvimi…