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Giriş Tarihi: 22.10.2026 16:41

Av tüfeğiyle katledilen Sevda, toprağa verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifini reddettiği Gamber Fidan (40) tarafından av tüfeğiyle vurulan Sevda Dinler (22), toprağa verildi. Sorgusu süren katil zanlısı Fidan hakkında daha önce rahatsız ettiği Sevda Dinler’in şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı çıkartıldığı öğrenildi.

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Av tüfeğiyle katledilen Sevda, toprağa verildi
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Olay, önceki gün ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Gamber Fidan ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Gamber Fidan, yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş, müdahale edip katil zanlısı Fidan'ı yakaladı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan G.F. Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'na götürüldü. Dinler, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Gözaltındaki katil zanlısı Gamber Fidan'ın sorgusunun sürerken daha önce de Sevda Dinler'in şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldığı öğrenildi.

#ADLİ TIP KURUMU #ADANA #KOZAN
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Av tüfeğiyle katledilen Sevda, toprağa verildi
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