Av tüfeğiyle katledilen Sevda, toprağa verildi

Olay, önceki gün ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Gamber Fidan ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Gamber Fidan, yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş, müdahale edip katil zanlısı Fidan'ı yakaladı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan G.F. Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'na götürüldü. Dinler, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Gözaltındaki katil zanlısı Gamber Fidan'ın sorgusunun sürerken daha önce de Sevda Dinler'in şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldığı öğrenildi.