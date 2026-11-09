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Giriş Tarihi: 09.11.2026

Av tüfeğiyle kuzenini öldürdü

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Av tüfeğiyle kuzenini öldürdü
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Bartın'ın Akağaç köyünde ormana ava giden İ.Y. (65), yabani hayvan sandığı amcasının oğlu Muhittin Yaygun'u (48) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanda meydana geldi. İ.Y., amcasının oğlu Muhittin Yaygun ile birlikte domuz avına çıktı. İkili, bir süre sonra farklı bölgelerde avlanmak için ayrıldı. İddiaya göre; İ.Y., çalıların arasından gelen sesi yabani hayvan sanarak av tüfeğini ateşledi. Kuzeni Muhittin Yaygun'u vurduğunu gören İ.Y., durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yaygun'un öldüğünü tespit etti. Muhittin Yaygun'un cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İ.Y. ise gözaltına alındı.

#BARTIN
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Av tüfeğiyle kuzenini öldürdü
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