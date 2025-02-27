Avcılar’da film gibi kuyumcu soygunu: Polisi görünce kaçıp ortaklarının yanına saklandı

Avcılar Tahtakale Mahallesinde 21 Şubat günü meydana gelen olay şöyle gerçekleşti. Sabah saat 10:00 sıralarında kuyumcu dükkanını açan H.B. daha etrafı toparlarken içeriye ellerinde silah yüzleri siyah maskeli iki kişi girdi. Gaspçılar H.B.'ye 'tezgahtaki altınları ver' diye bağırdı. Silahlı soygunculara karşı duramayan H.B. tezgahta ne varsa soygunculara verdi. Kucaklarına altınları alan gaspçılar hızla olay yerinden kaçtı.

MASKELERİNİ VE ELDİVENLERİ YAKMIŞLAR

H.B. durumu hemen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Gasp Büro Amirliğine bildirdi. Ekipler konuyla ilgili kamera çalışması yaptı. Yüzlerce saat izlenen kamera görüntülerinden gaspçıların bir araçla gelip aynı araçla kaçtıkları belirlendi. Bir inşaat alanına girdiği belirlenen gaspçılar orada sözde ısınıyoruz diyerek ateş yakıp olayda kullandıkları maske ve eldivenleri yakmışlar.

POLİS BİRİNİ KOVALADI GİRDİĞİ YERDE ÜÇÜNÜ YAKALADI

Adım adım kamera izlemeye devam eden Gasp Büro dedektifleri şüphelilerin saklandıkları adresi belirledi. Bir şüpheli sokak ortasında görülünce operasyon için düğmeye basıldı. Polisleri gören soyguncu hemen kaçmaya başladı. Koşarak gidip bir kafeye girdi. Gasp Büro ekiplerini orada bir sürpriz bekliyordu. Polisin aradığı diğer iki şüphelinin de o kafede olduğu öğrenildi. Polisten kaçan soyguncu koşarak iş ortaklarının yanına gitmişti. Gasp Büro 3 şüpheliyi orada yakalayarak gözaltına aldı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları ikametlerde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 adet Sıg Sauer marka ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait takılı vaziyette 1 adet boş şarjör, 1 adet 7.65mm üzerinde ibare bulunmayan ruhsatsız tabanca, bu tabancaya takılı şarjör içerisinde 6 adet fişek, 1 adet 9.19mm Springfield Armory marka tabanca ve bu tabancaya takılı şarjör içerisinde 9 adet fişek ele geçirildi.

SOYGUNCULAR TORBACI ÇIKTI

Ayrıca şüphelilerin olay anında kamufle olmak amacıyla kullanmış olduğu değerlendirilen maske, 17 adet Lyrica diye tabir edilen muhtemel uyuşturucu hap 7 adet muhtemel uyuşturucu hap, Alüminyum folyoya sarılı 2 parça kubar diye tabir edilen muhtemel uyuşturucu madde, 3 adet hassas terazi muhtemel uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan, 1 adet beyaz renkli poşet içerisinde sertleşmiş̧ vaziyette toz seklinde kubar diye tabir edilen muhtemel uyuşturucu madde, 75 adet satıma hazır alüminyum folyaya sarılı yapı itibariyle esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 472 gram gelen taş kokain, 358 gram gelen extasy, 354 gram toz kubar, 64 gram ve 697gram olmak üzere iki parça halinde muhtemel uyuşturucu katkı maddesi, 2240 adet Galara diye tabir madde ele geçirildi.

2 SOYGUNCU TUTUKLANDI

Konu ile ilgili şahıslar ve ele geçirilen materyaller gerekli tahkikat işlemleri için Gasp Büro Amirliğine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken İ.Y. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GASP ETTİKLERİNİN İMİTASYON OLDUĞUNU POLİSTEN ÖĞRENDİLER

Kuyumcu gaspından cezaevine gönderilen soyguncuların çaldıkları 65 parça üründe ele geçirildi. Soyguncuların silah çekip gasp ettiği ve kendilerince 5 milyon değeri olduğunu düşündükleri ürünlerin hepsinin imitasyon olduğunu polislerden öğrendiler. Şoka giren soyguncuların bin liralık sahte ürünleri gasp ettikleri ortaya çıktı.