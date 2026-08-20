Avista ’Mavi Vatan’ın muhafızı milli su altı gücü

Türk savunma sanayii, her geçen gün yeni yetkinliklerle dünyada parlayan yıldız haline geldi. TEKNOFEST Mavi Vatan'da, HAVELSAN'ın yeni AR-GE projesi olan AVISTA ilk kez tanıtılacak. AVISTA ile GNSS erişiminin bulunmadığı sualtı ortamlarda hassas konumlandırma, üç boyutlu sualtı haritalama, gemi karinası denetim sistemi, kritik sualtı yapılarının korunması ve entegre güvenlik yetenekleri milli imkânlarla geliştirilecek.

GÜVENLİK İÇİN KULLANILACAK

AVISTA projesi, uygun maliyetli ve kolay erişilebilir sensörler kullanılarak platformlara akıl katan algoritmaların geliştirilmesi amacıyla ortaya çıktı. Bağımsız algoritmalar ve yazılım mimarisi ile geliştirilen AVISTA; sualtı arama kurtarma faaliyetleri, adli vaka incelemeleri, altyapı/enerji tesislerinin sualtı denetimleri ve liman/ tesis güvenliği gibi sivil ve kamu güvenliği alanlarında da kullanılabilecek.

DENİZ TESTLERİ YAKINDA

Yakın zamanda deniz testlerine başlanması planlanan AVISTA projesinden elde edilecek yetkinlikler ADVENT MÜREN Savaş Yönetim Sisteminin sahip olacağı ASW, Suüstü Harbi, Mayın Harbi ve Deniz Yatağı Harbi yetkinliklerine farklı seviyelerde katkıda bulunacak. HAVELSAN'ın sualtı teknolojileri alanında yeni ürün ve çözümleri 2027 yılı içinde kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor.

ÇOCUKLARA TANITILACAK

HAVELSAN, Teknofest Mavi Vatan'da bu yıl, çocuklara özel olarak insansız deniz araçları (İDA) atölyesi de düzenliyor. Bu atölyede çocuklar, SANCAR İDA ile AVISTA İDA'nın özelliklerini keşfedecek ve keyifli bir yarışma ile insansız deniz aracı maketlerinin hareket kabiliyetini deneyimleyecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör