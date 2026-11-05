Avize modası bitti: Evlerde yeni aydınlatma trendi belli oldu

Yeni yaklaşımda evin tamamını tek bir ışık kaynağıyla aydınlatmak yerine farklı kullanım alanlarına göre ışık noktaları oluşturuluyor. Böylece salon, yemek alanı veya okuma köşesinde hem daha sıcak hem de daha işlevsel bir atmosfer elde ediliyor.
Yeni trendin merkezinde katmanlı aydınlatma bulunuyor. Genel ışığın yanında lambader, aplik, masa lambası ve gizli LED şeritler birlikte kullanılarak odanın farklı bölümleri ayrı ayrı aydınlatılıyor. Bu yaklaşım, tek bir tavan lambasının oluşturduğu düz görünümün yerine daha derin ve sıcak bir atmosfer sunuyor.
Özellikle modern ve minimalist evlerde ince çizgili lineer LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Mutfak adaları, yemek masaları ve çalışma alanlarında kullanılan bu modeller, tavanda daha sade bir görünüm oluşturuyor. 2026 trendlerinde ince ve minimalist formların öne çıktığı belirtiliyor.
Avizenin modasının geçtiğini söylemek, tüm dekoratif tavan aydınlatmalarının terk edildiği anlamına gelmiyor. Aksine, heykelsi sarkıtlar, halka formlu LED'ler ve organik tasarımlar 2026'da dikkat çeken seçenekler arasında. Özellikle yemek masası üzerinde kullanılan çoklu sarkıtlar modern dekorasyonun önemli parçalarından biri olmaya devam ediyor.
Yeni aydınlatma anlayışında yalnızca model değil, ışığın rengi ve kullanılan malzeme de önem kazanıyor. Ahşap, keten ve diğer doğal dokularla birlikte sıcak ışık tonları daha samimi yaşam alanları oluşturmak için tercih ediliyor.