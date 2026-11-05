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Giriş Tarihi: 05.11.2026 13:51

Avize modası bitti: Evlerde yeni aydınlatma trendi belli oldu

Ev dekorasyonunda aydınlatma anlayışı değişiyor. Büyük ve tek başına tüm odayı aydınlatan klasik avizelerin yerine, daha sade formlar, lineer LED'ler, duvar aplikleri ve farklı noktalardan ışık veren çok katmanlı sistemler öne çıkıyor. 2026 trendlerinde amaç yalnızca ortamı aydınlatmak değil, ışığı dekorasyonun bir parçası haline getirmek.

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ALEYNA BİLGETEKİN ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
Avize modası bitti: Evlerde yeni aydınlatma trendi belli oldu
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Yeni yaklaşımda evin tamamını tek bir ışık kaynağıyla aydınlatmak yerine farklı kullanım alanlarına göre ışık noktaları oluşturuluyor. Böylece salon, yemek alanı veya okuma köşesinde hem daha sıcak hem de daha işlevsel bir atmosfer elde ediliyor.

Tek avize yerine katmanlı aydınlatma

Yeni trendin merkezinde katmanlı aydınlatma bulunuyor. Genel ışığın yanında lambader, aplik, masa lambası ve gizli LED şeritler birlikte kullanılarak odanın farklı bölümleri ayrı ayrı aydınlatılıyor. Bu yaklaşım, tek bir tavan lambasının oluşturduğu düz görünümün yerine daha derin ve sıcak bir atmosfer sunuyor.

Lineer LED'ler öne çıkıyor

Özellikle modern ve minimalist evlerde ince çizgili lineer LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Mutfak adaları, yemek masaları ve çalışma alanlarında kullanılan bu modeller, tavanda daha sade bir görünüm oluşturuyor. 2026 trendlerinde ince ve minimalist formların öne çıktığı belirtiliyor.

Duvar aplikleri yeniden popüler

Aydınlatmanın yalnızca tavandan gelmesi de geride kalıyor. Duvar aplikleri, tablo veya belirli dekoratif alanları vurgulayan ışıklar ve dolaylı LED uygulamaları dekorasyonda daha fazla kullanılıyor. Böylece ışık doğrudan göze vurmak yerine mekâna dağıtılıyor.

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Sarkıtlar tamamen ortadan kalkmıyor

Avizenin modasının geçtiğini söylemek, tüm dekoratif tavan aydınlatmalarının terk edildiği anlamına gelmiyor. Aksine, heykelsi sarkıtlar, halka formlu LED'ler ve organik tasarımlar 2026'da dikkat çeken seçenekler arasında. Özellikle yemek masası üzerinde kullanılan çoklu sarkıtlar modern dekorasyonun önemli parçalarından biri olmaya devam ediyor.

Sıcak ışık ve doğal malzemeler

Yeni aydınlatma anlayışında yalnızca model değil, ışığın rengi ve kullanılan malzeme de önem kazanıyor. Ahşap, keten ve diğer doğal dokularla birlikte sıcak ışık tonları daha samimi yaşam alanları oluşturmak için tercih ediliyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Avize modası bitti: Evlerde yeni aydınlatma trendi belli oldu
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