Avize modası bitti: Evlerde yeni aydınlatma trendi belli oldu

Yeni yaklaşımda evin tamamını tek bir ışık kaynağıyla aydınlatmak yerine farklı kullanım alanlarına göre ışık noktaları oluşturuluyor. Böylece salon, yemek alanı veya okuma köşesinde hem daha sıcak hem de daha işlevsel bir atmosfer elde ediliyor.

Tek avize yerine katmanlı aydınlatma

Yeni trendin merkezinde katmanlı aydınlatma bulunuyor. Genel ışığın yanında lambader, aplik, masa lambası ve gizli LED şeritler birlikte kullanılarak odanın farklı bölümleri ayrı ayrı aydınlatılıyor. Bu yaklaşım, tek bir tavan lambasının oluşturduğu düz görünümün yerine daha derin ve sıcak bir atmosfer sunuyor.