Haberler Yaşam Haberleri AVM’de hırsızlara yol veren güvenlik iddiası! 4 güvenlik görevlisi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:45 Son Güncelleme: 20.12.2024 14:47

AVM’de hırsızlara yol veren güvenlik iddiası! 4 güvenlik görevlisi gözaltına alındı

İstanbul’da ünlü bir AVM’de iddiaya göre hırsızlık yapan şüphelilere yardım ettikleri ve kaçışlarını kolaylaştırdıkları iddia edilen eski özel güvenlik görevlisi 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çantası çalınan yabancı uyruklu müşterileri, pasaportlarını bulmuş gibi yaparak 'Pasaportunuz bulundu. Şikayetçi olmanıza gerek yok' diyerek ikna ettikleri iddia edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
AVM’de hırsızlara yol veren güvenlik iddiası! 4 güvenlik görevlisi gözaltına alındı

İstanbul'da polise başvuran E.P., İstanbul'da AVM'lerde meydana gelen hırsızlık olaylarında, alışveriş merkezlerinde görevli özel güvenlik personelinin hırsızların kaçışını kolaylaştırdığı ve hırsızlara yardım ettiği iddiasında bulundu. E.P. yaptığı ihbarda çantası çalınan yabancı uyruklu müşterilerin çantalarının sözde güvenlik görevlileri tarafından bulunduğunu bu kişilerin mağdurları 'Çantanız bulundu. Pasaportunuz içinde. Şikayetçi olsanız da çalınanlar bulunmaz. Polise bildirmenize gerek yok.' diyerek ikna edildiğini iddia etti.

4 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada savcılık talimatıyla önce ihbarda bulunan E.P. gözaltına alındı. E.P. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri daha sonra AVM'de eskiden özel güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K.(46), O.G.(35), C.Ş.(32)ve Y.S.'yi(34) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.Şüpheliler sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AVM’de hırsızlara yol veren güvenlik iddiası! 4 güvenlik görevlisi gözaltına alındı
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