AVM’de silahlı kavga: 6 yaralı

Sarıyer Ayazağa'daki bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde çıkan silahlı kavgada 5'i yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavga çevrede büyük paniğe neden oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, 4'ü Azerbaycan, biri de İran uyruklu yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İran uyruklu kişinin kavgayla ilgisinin bulunmadığı, olay yerinden geçerken yaralandığı öğrenildi. Alışveriş merkezinde inceleme yapan polis ekipleri, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.