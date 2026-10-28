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Giriş Tarihi: 28.10.2026 14:56

AVM'leri mesken tutmuştu: Kendisini öğretmen olarak tanıtan azılı hırsız çatıda yakalandı

İstanbul’da özellikle AVM’lerdeki mağazalardan hırsızlık yaptığı belirtilen ve hakkında 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Selda Şahin, Ataşehir’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şubat 2025’ten bu yana aranan şüphelinin, çevresine kendisini öğretmen olarak tanıttığı öğrenildi. Şüphelinin polisleri görünce çatıya çıkıp sakladığı öğrenildi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
AVM’leri mesken tutmuştu: Kendisini öğretmen olarak tanıtan azılı hırsız çatıda yakalandı
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İstanbul'da alışveriş merkezlerindeki mağazalardan hırsızlık yaptığı belirtilen ve hakkında çok sayıda arama kaydı bulunan Selda Şahin'in yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü. Şubat 2025'ten bu yana aranan 30 yaşındaki şüphelinin Ataşehir'de bulunduğu belirlendi.

ÇATIDA YAKALANDI

Adrese yönelik arama kararı doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Polisten kaçmaya çalışan Selda Şahin, binanın çatı katına çıktı. Ekiplerin çalışması sonucu çatı katında yakalanan şüphelinin kaçış girişimi sonuçsuz kaldı.

17 YIL 4 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Yapılan incelemede Selda Şahin hakkında 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 11 ayrı UYAP arama kaydının olduğu belirlendi. Şüphelinin toplam 15 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

ÇEVRESİNE ÖĞRETMEN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Kendisini çevresine öğretmen olarak tanıttığı belirtilen Şahin'in, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

#İSTANBUL #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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