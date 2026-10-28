AVM’leri mesken tutmuştu: Kendisini öğretmen olarak tanıtan azılı hırsız çatıda yakalandı

İstanbul'da alışveriş merkezlerindeki mağazalardan hırsızlık yaptığı belirtilen ve hakkında çok sayıda arama kaydı bulunan Selda Şahin'in yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü. Şubat 2025'ten bu yana aranan 30 yaşındaki şüphelinin Ataşehir'de bulunduğu belirlendi.

ÇATIDA YAKALANDI

Adrese yönelik arama kararı doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Polisten kaçmaya çalışan Selda Şahin, binanın çatı katına çıktı. Ekiplerin çalışması sonucu çatı katında yakalanan şüphelinin kaçış girişimi sonuçsuz kaldı.

17 YIL 4 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Yapılan incelemede Selda Şahin hakkında 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 11 ayrı UYAP arama kaydının olduğu belirlendi. Şüphelinin toplam 15 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

ÇEVRESİNE ÖĞRETMEN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Kendisini çevresine öğretmen olarak tanıttığı belirtilen Şahin'in, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.