Avokadoyu günlerce taze tutmanın yolu! İhtiyacınız olan malzeme mutfağınızda

Avokadoyu kestiğiniz an havayla temas eden etli kısım hızla reaksiyona girerek kahverengileşmeye başlar. Bu doğal süreci durdurmanın yolu ise meyvenin havayla bağını tamamen kesmekten geçiyor.
Mutfağınızdaki zeytinyağı, avokadonun yüzeyinde ince bir bariyer oluşturarak havayla teması sıfıra indirir. Kesilmiş yüzeye fırça yardımıyla hafifçe zeytinyağı sürmek kararmayı durdurmanın en etkili yollarından biridir.
Eğer zeytinyağı kullanmak istemiyorsanız, yarım limonun suyunu avokadonun açık yüzeyine sıkabilirsiniz. Limondaki doğal asit, oksidasyon sürecini yavaşlatarak meyvenin günlerce yeşil kalmasını sağlar.
Zeytinyağı veya limon sürdüğünüz avokadoyu, hava almayan kapaklı bir saklama kabına yerleştirin. Bu sayede buzdolabının içindeki hava sirkülasyonundan etkilenmeyecek ve yüzeyi kurumayacaktır.
Avokadoyu hiçbir ek malzeme kullanmadan, sadece bir miktar içme suyuyla da taze tutabilirsiniz. Son dönemde oldukça popüler olan bu yöntem, sıfır maliyetle maksimum koruma sunuyor.
Kesilmiş avokadoyu, etli kısmı doğrudan suyun içine gelecek şekilde içi su dolu kaba yerleştirin. Suyun yüzeyi tamamen kapatması, meyvenin oksijenle temasını anında ve kusursuz şekilde keser.
Suya yerleştirdiğiniz avokadonun bulunduğu kabın kapağını sıkıca kapatarak buzdolabına kaldırın. Bu pratik yöntem sayesinde meyve iki güne kadar kararmadan ve dokusunu kaybetmeden bekleyebiliyor.
Hangi yöntemi seçerseniz seçin, artık çöpe giden avokadolara veda edebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda dolaptan çıkarıp kaşıkla sıyırarak anında tüketebilir veya tariflerinize ekleyebilirsiniz.