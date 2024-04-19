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Giriş Tarihi: 20.4.2024

Avrupa Matematik Olimpiyatları’nda büyük gurur

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Avrupa Matematik Olimpiyatları’nda büyük gurur
Bu yıl Gürcistan'da düzenlenen 13. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatları'na Türkiye damga vurdu. 17 Nisan'da 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile dev organizasyonu tamamlayan Türkiye, 114 puan toplayarak 37 Avrupa ülkesi arasında 3. oldu. Altın madalyanın sahibi olan Sena Başaran ve İrem Gülce Yazgan, yurtdışındaki üst düzey üniversitelerden kabul aldıklarını, eğitim süreçlerinin ardından Türkiye'ye dönerek kendi ülkelerine katkı sağlayacaklarını dile getirdi. Ankara Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yazgan, olimpiyatlar öncesi TÜBİTAK tarafından 2 haftalık bir kamp sürecine girdiklerini, bunun da başarıda büyük etken olduğunu dile getirdi. Yazgan, "Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden tam burslu kabul aldım" dedi. İstanbul Erkek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Sena Başaran ise Oxford Üniversitesi'nden kabul aldığını açıkladı.
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Avrupa Matematik Olimpiyatları’nda büyük gurur
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