Kırklareli'nde anızlık alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı... Avrupa otoyolu ulaşıma kapandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı. Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu.
Kırklareli'nde yangın! Avrupa otoyolu ulaşıma kapandı | Video
Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.