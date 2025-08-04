Kırklareli'nde anızlık alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı... Avrupa otoyolu ulaşıma kapandı

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu.

Kırklareli'nde yangın! Avrupa otoyolu ulaşıma kapandı | Video

Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.