Haberler Yaşam Haberleri Kırklareli'nde anızlık alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı... Avrupa otoyolu ulaşıma kapandı
Giriş Tarihi: 4.8.2025 16:05 Son Güncelleme: 4.8.2025 16:33

Kırklareli'nde anızlık alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı... Avrupa otoyolu ulaşıma kapandı

Kırklareli’nde anızlık alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı Avrupa Otoyolu ulaşıma kapandı. Alınan bilgiye göre, Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yangın ağaçlık alana sıçradı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı. Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu.

Kırklareli'nde yangın! Avrupa otoyolu ulaşıma kapandı | Video

Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye gelerek bilgi aldı.

Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere su, ayran ve kek dağıttı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırklareli'nde anızlık alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı... Avrupa otoyolu ulaşıma kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz