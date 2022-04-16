Avrupa’nın en büyük yanık merkezi şifa dağıtıyor

Merkezde tedavi görenlerden birisi de 14 yaşındaki Zeynep Ş. oldu. Evde annesiyle birlikte saçını boyamak isteyen Zeynep'in saçları ve derisi boya kimyasalı ile hasar gördü.





Saç derisinde yer yer deri kayıpları ile Yanık Merkezinde 17 gündür tedavisi devam eden ve durumu iyiye giden Zeynep, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Saçlarımı mora boyamak istiyordum. Önce rengini açmam gerekiyordu ve açıcıyı biraz yoğun sürdük sonra kafama galoş geçirdik. Kullanım talimatında yarım saat bekletin diyordu ama 20 dakika sonra kafamdan 'cıs' diye bir ses çıktı.





Hemen banyoya gittik ve galoşu çıkardığımız anda kafamdan duman çıkmaya başladı. Hemen hastaneye geldik, buradaki doktorlar ve personeller çok güzel ilgilendiler." Son dönemde kliniklerinde saç boyasından dolayı saçlı deride cilt hasarı-yanık vakalarında gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turan, bu boyaları kullanırken kullanım talimatlarına çok dikkat etmek gerektiğini dile getirdi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK YANIK VE YARA ALT YAPISI

Toplam 61 yataklı merkezde Avrupa'nın en büyük yanık ve yara altyapısı olduğunu dile getiren Turan, burada acil ya da adli vakaların ücretsiz tedavi ve ameliyatlarının yapıldığını ifade etti. Yanık vakalarında ileri teknolojik yöntemler kullandıklarını belirten Turan, "Kök hücre ve deri eşdeğeri uygulamaları, Hiperbarik Oksijen, doku büyüme faktörleri ve diğer ileri teknikler hastaların tedavilerine önemli katkı sağlıyor, eskiden kurtarılamayan hasarlı ve yanık uzuvları daha az kayıpla kurtarabiliyoruz.





Merkezimize daha çok sıcak su ve yemek yanıkları, düdüklü tencere ve fritöz patlaması, elektrik yanıkları, iş kazaları, kimyasal madde, soba ve mangal tutuşturucu patlama yanıkları, lavabo açıcı kimyasalın patlaması gibi vakalar geliyor. Birbirine entegre hizmetler olarak klinikler, yoğun bakım, ameliyathane, hiperbarik oksijen olanakları, ileri teknolojik altyapı, banyo odaları, ve heliport alanı gibi hizmetlerin tamamı bir arada sunuluyor" şeklinde konuştu.