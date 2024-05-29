Avrupa’nın en yüksek kulesi Çamlıca’ya ziyaretçi akını

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un silüetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunan Çamlıca Kulesi'nin ziyaretçi akınına uğradığını belirterek, "29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Çamlıca Kulesi'ni bugüne kadar 1 milyon 800 bin kişi ziyaret etti" dedi. Bakan Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'nin İstanbulluların yanı sıra şehri ziyarete gelen turistlerin de ilgi odağı olmaya devam ettiğini söyledi. 369 metre uzunluğu, 587 metre deniz seviyesinden yüksekliği olan ve bu özelliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunan Çamlıca Kulesi'nin şehrin silüetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, kuleyi açılışından bu yana 1 milyon 800 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti. İnteraktif alanlar ve sunduğu panoramik İstanbul manzarası ile turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ziyaretçilerin ortalama gezi sürelerinin 1-1.5 saate ulaştığını kaydeden Uraloğlu, "Çamlıca Kulesi'nin ziyaretçi sayılarındaki bu artış, şehrin yükselen turizm potansiyelini de ortaya koyuyor" dedi.