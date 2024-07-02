Avukat mesajıyla 11 milyarlık vurgun

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 19 ilde "SİBERGÖZ-48" operasyonları düzenlendi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığının çalışmalarında 11 ilde sosyal medyadan "Kısa Vadede Yüksek Kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yapan 33 şüpheli yakalandı. Aydın merkezli İstanbul, Iğdır ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda ise sahte sosyal medya hesapları üzerinden kişisel bilgilerine eriştikleri kişiler hakkında sahte dava, uzlaşma ve icra evrakları oluşturdukları belirlendi. Kendilerini avukat gibi tanıtıp avukatlık, dava kapama veya uzlaşma bedeli adı altında dolandırıcılık yapan 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin "Ceza dosyanız uzlaşma büromuzda. Mağduriyet yaşamamak için dönüş yapın" mesajıyla vatandaşı ağına çektiği bildirildi. Operasyonlarda toplam 65 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin hesaplarında 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi olduğu ortaya çıktı.