Avukat Şenay Geçkil’den kritik uyarı: Deprem dolandırıcılarına dikkat!

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortası olan yapıların zarar görmesi veya tamamen yıkılması halinde DASK'a e-devlet, sigorta acenteleri, Alo DASK 125 veya dask.gov.tr üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Bu bildirimin rizikonun gerçekleştiği 15 gün içinde yapılması belirtilirken, DASK, Kahramanmaraş depreminden sonraki başvurular için süre kısıtlamasını kaldırdığını açıklamıştı. OHAL ilan edilen 10 ilde yargıda da dava ve takipler için süreler 6 Nisan tarihinden itibaren başlayacak.

HASAR VE DELİL TESPİTİ YAPILMALI!

DASK tarafından sigortalının ihbarı sonrasında hasar dosyası açılıyor ve zarar gören taşınmaz üzerinde incelemelerde bulunmak ve hasar tespiti yapmak için bağımsız eksperler gönderiliyor. Bağımsız eksper tarafından hazırlanan hasar tespit raporuna göre tazminat bedeli belirleniyor. Vatandaşların hasar tespit raporuna ve tazminat bedeline itiraz hakları bulunuyor. Bu nedenle vatandaşlar afetten kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla dilekçe ile mahkemeye başvurabiliyor. Ölüm, gaiplik veya yaralanma gibi nedenlerle delil tespiti yaptıramayacak durumda olanların eşleri ile üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımları da delil tespiti isteminde bulunabiliyor.

DASK VE KONUT SİGORTASI SADECE MADDİ ZARARLARI TAZMİN EDER

Deprem sonrası yapı maliklerine, sigorta şirketlerine, idareye, DASK teminat süresinin bitmesini bildirmediğinde konutun ipotekli olduğu bankaya ve ağır hasarlı yıkılma tehlikesi olan binanın kiracıya bildirilmeden kiraya verilmesi halinde kiraya verenlere karşı zarar gören herkesin ve mirasçıların dava açma hakkı bulunuyor.

ZAMANAŞIMINA VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERE DİKKAT!

Sigorta Sözleşmelerinden doğan tazminat davalarının Türk Ticaret Kanunu 1420. maddesinde ve zorunlu deprem sigortası genel şartlarının C. 7. maddesine göre 2 yıl içerisinde açılması gerektiğini anlatan avukat Şenay Geçkil, "Bu süreler içerisinde açılmayan tazminat davaları zamanaşımına uğrayacaktır. Bu nedenlerle başvurucunun vakit kaybetmeden gerekli ihbarları yapması ve devamında hukuksal süreci başlatması gerekmektedir. DASK'a açılacak davalar zorunlu arabuluculuğa tabiidir. Bu nedenlerle öncelikle arabuluculuk yoluna başvurulmalıdır. Buradan sonuç alınamaması ya da kısmen sonuç alınması halinde DASK'a karşı genel mahkemelerde dava açılmalıdır" dedi.

HASAR VE SİGORTA DANIŞMANLIK FİRMALARINA DİKKAT!

Deprem sonrası danışmanlık firmalarının depremzedelere ikinci bir mağduriyet yaşatabileceğinin altını çizen Avukat Şenay Geçkil, "Vatandaşlarımız hukuki süreci muhakkak güven ilişkisi tesis ettikleri avukatlarıyla yürütmelidirler. Hasar danışmanlık şirketleri ise depremzede vatandaşlarımızın duygularını sömürerek ve fahiş miktarlarda tazminat alabilecekleri vaadiyle vekaletname toplamaktadırlar. Ancak orta ve uzun vadede vatandaşlarımızın büyük maddi zararlarla karşılaşacaktır. Hasar danışmanlık şirketi veya her ne nam altında kurulmuş olursa olsun danışmanlık şirketlerine itibar edilmemesi gerekir. Bizzat avukatları aracılığıyla hukuki destek veya yol aramaları doğru olacaktır" diye konuştu.