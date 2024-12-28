Avukatın 7 yıl süren hukuk mücadelesi: Garanti kapsamında diyerek aldığı araç ayıplı çıktı

SIFIRI OLMADIĞI İÇİN PARA İADESİ DAVASI AÇTI

Otomobilin değişimi konusunda da sorun çıktı. Avukat Yavuz'un otomobilinin sıfırı üretilmediği için değerinin belirlenmesi için bir dava daha açıldı. Ankara Batı 1. İcra Hukuk Mahkemesi aracın değerinin belirlenmesi için bilirkişi görevlendirdi. Rapora göre, 2015 yılında fiyatı 145 bin 400 lira olan otomobilin 2022 yılında üretiliyor olsaydı değerinin 1 milyon 256 bin 500 lira olacağı belirtildi. Dava konusu aracın iade kararı çıktığı tarih olan 2022 yılı itibariyle değerinin 1 milyon 256 bin 500 lira olarak tespit edilmesine karar verdi. Ancak davaların 2024 yılında tamamlanması nedeniyle Yavuz'un mağduriyeti yine giderilemedi.