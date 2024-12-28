Avukatın 7 yıl süren hukuk mücadelesi: Garanti kapsamında diyerek aldığı araç ayıplı çıktı

Avukat Müslüm Yavuz, 2017 yılında dünya devi bir markanın ikinci aracını garanti kapsamı ile satın aldı. Bir süre sonra otomobilinin motorunda sorun olduğunu fark eden Yavuz, firmaya müracaat ederek sorunun giderilmesini istedi. Hasar tespit çalışmaları başladı ancak sorun giderilemedi. Bu durum üzerine Avukat Yavuz, aracın kusurlu olduğunu belirterek misli ile değiştirilmesi için Ankara Tüketici Mahkemesine müracaat etti. Ankara 7. Tüketici Mahkemesi "aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine" karar verdi.
YETKİLİ FİRMA KARARA İTİRAZ ETTİ
Davacının avukat olduğunu ve dava konusu aracın da mesleğinin icrası sırasında kullandığını, tüketici sıfatını taşımadığını, davaya bakma görevinin tüketici mahkemesine ait olmadığını öne süren yetkili firma, zamanaşımının dolduğunu, ayıp ihbarında bulunulmadığını, dava konusu aracın ayıplı olmadığını, dava konusu araçtaki sorunun onarım sureti ile giderildiğini, davacının onarım hakkını kullandığını ve misli ile değişim koşullarının oluşmadığını ileri sürerek verilen karara itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi yetkili firmanın istinaf talebini reddetti. Taraflar arasında devam eden hukuk mücadelesinde dava Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, 3. Hukuk Dairesi bütün temyiz itirazlarını reddederek Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararı onadı.
SIFIRI OLMADIĞI İÇİN PARA İADESİ DAVASI AÇTI
Otomobilin değişimi konusunda da sorun çıktı. Avukat Yavuz'un otomobilinin sıfırı üretilmediği için değerinin belirlenmesi için bir dava daha açıldı. Ankara Batı 1. İcra Hukuk Mahkemesi aracın değerinin belirlenmesi için bilirkişi görevlendirdi. Rapora göre, 2015 yılında fiyatı 145 bin 400 lira olan otomobilin 2022 yılında üretiliyor olsaydı değerinin 1 milyon 256 bin 500 lira olacağı belirtildi. Dava konusu aracın iade kararı çıktığı tarih olan 2022 yılı itibariyle değerinin 1 milyon 256 bin 500 lira olarak tespit edilmesine karar verdi. Ancak davaların 2024 yılında tamamlanması nedeniyle Yavuz'un mağduriyeti yine giderilemedi.
7 YILLIK HUKUK MÜCADELESİ
7 yıldır hukuk mücadelesine devam eden Avukat Yavuz, verilen karar neticesinde otomobilin ayıplı olduğunun ortaya çıktığını ancak 2024 yılında otomobilinin yaklaşık değerinin 3 buçuk milyon olduğunu kaydetti. Avukat Müslüm Yavuz, yetkili firmanın dava süresini kasıtlı olarak uzattığını dile getirerek mağduriyetinin halen giderilemediğini, bir dava daha açmak için hazırlık yaptığını söyledi.