Avukattan dolandırıcılara 5 kuruşluk ders

Ünlü avukat Dr. Rezan Epözdemir de telefon dolandırıcılarının kurbanı olmaktan ucuz kurtuldu. Geçtiğimiz günlerde Epözdemir'i arayan kişi, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar olduğunu iddia etti. Öğrenciler için tablet almak istediklerini, bunun için 700 tablet karşılığı 1 milyon TL bağış talep ettiklerini söyledi. Avukat Epözdemir, valiliğin resmi hesabına göndermek üzere bağış yapabileceğini belirtti. Fakat karşıdaki kişi başka bir IBAN numarası vereceğini söyledi. Hatta Epözdemir'in telefonuna bir IBAN gönderdi. Şüphelenen Epözdemir, İstanbul Valiliği'ni aradı ve valiliğin böyle bir çalışmasının olmadığını öğrendi. Arayan kişi de Vali Yardımcısı Halil Avşar değildi.Karşısındaki kişilerin dolandırıcı olduğunu netleştiren Epözdemir, kendisine verilen IBAN hesabına '5 kuruş' para gönderip açıklama bölümüne ise "Ahlaksız dolandırıcılar" yazdı. Hesap sahibi ve telefonun kayıtlı olduğu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Epözdemir, dolandırıcılara karşı dikkatli olun çağrısı yaptı.