Ayakkabı dolabının köşesine bir avuç bırakın! Kötü kokudan eser kalmıyor

Sürekli kapakları açık bırakmak veya rafları silmek bile o sinmiş kokuyu tamamen yok etmeye ne yazık ki yetmiyor. Ancak mutfağınızdan alıp dolabın bir köşesine iliştireceğiniz küçücük bir malzeme, bütün o ağır havayı şıp diye temizliyor.