Ayakkabı dolabının köşesine bir avuç bırakın! Kötü kokudan eser kalmıyor

Ayakkabı dolabındaki o rahatsız edici kokuları gidermenin en doğal ve masrafsız yolu kahve çekirdeklerinden geçiyor. Kimyasal spreylere başvurmadan sadece bir avuç kahve çekirdeği kullanarak bu sorunu kökten çözebilirsiniz.
Bu yöntemi uygulamak için küçük bir seramik kaseye veya hava alan ince bir tül keseye ihtiyacınız var. İçerisine bir avuç kavrulmuş kahve çekirdeği koyarak işlemi saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz.
Hazırladığınız kahve dolu kaseyi ayakkabılığın raflarından birine, dip köşeye doğru yerleştirin. Kapağı kapattığınız andan itibaren çekirdekler aktif olarak dolabın havasını temizlemeye başlar.
Ayakkabılarda koku oluşumunun en büyük nedeni gün boyu biriken ter ve rutubettir. Kahve çekirdekleri ortamdaki fazla nemi de emdiği için bakteri üremesinin ve havasızlığın önüne geçer.
Dolabın kapağını bir sonraki açışınızda yüzünüze vuran o ağır koku yerine hafif, tertemiz ve rahatlatıcı bir kahve aromasıyla karşılaşırsınız. Evin girişindeki o boğucu atmosfer tamamen ortadan kalkar.
Hazır oda parfümlerinin etkisi birkaç saat içinde uçup giderken, kahve çekirdekleri haftalar boyunca dolabın havasını temiz tutmaya devam eder. Sürekli dolap silme veya koku sıkma derdi biter.