Ayakları sıcak tutmak bütün vücudu ısıtıyor mu? Cevabı şaşırttı

KAT KAT GİYİNMEK BAZEN NEDEN HİÇ İŞE YARAMAZ

Eğer çoraplarınız inceyse ya da soğuk zeminle aranızda sadece ince bir ev terliği varsa, vücudunuz alttan hızla ısı kaybetmeye devam ediyor. Üstünüzü ne kadar sarıp sarmalarsanız sarmalayın eğer zeminden gelen bir soğuk varsa o titreme hissiyatı hiçbir türlü geçmeyecek.