Ayakları sıcak tutmak bütün vücudu ısıtıyor mu? Cevabı şaşırttı

Kış ayları geldiğinde battaniyelerin altına sığınmak veya termal kıyafetlere yönelmek herkesin ilk başvurduğu ısınma yöntemi oluyor. Ancak uzmanlara göre, iliklere kadar işleyen o üşüme hissini ortadan kaldırmanın asıl yolu sıkı giyinmekten değil, kan dolaşımının en uç noktadaki rotasını doğru yönetmekten geçiyor.
Vücudumuz soğuğu hissettiği an, bütün sıcaklığı hayati organlara çekmek için elleri ve ayakları adeta feda ediyor. Yani ayaklarınızın buz kesmesi, aslında bedeninizin "Ben üşümeye başladım, acil önlem al" diyerek bütün vücuda gönderdiği bir uyarı alarmından ibaret.
Eğer çoraplarınız inceyse ya da soğuk zeminle aranızda sadece ince bir ev terliği varsa, vücudunuz alttan hızla ısı kaybetmeye devam ediyor. Üstünüzü ne kadar sarıp sarmalarsanız sarmalayın eğer zeminden gelen bir soğuk varsa o titreme hissiyatı hiçbir türlü geçmeyecek.
Ayak altımız, soğuğu en hızlı algılayıp anında beynimize ileten çok hassas bir algılayıcı ağ ile kaplı. Tabanlardan gelen o soğuk zemin sinyali, tüm vücuda "hemen titre ve kasıl" emri vererek bizi saniyeler içinde üşütmeye fazlasıyla yetiyor.
Ayaklarınızı pamuklu ya da yün kalın bir çorapla sarıp sarmaladığınızda, aslında bütün bedeninizi ısıtacak en önemli düğmeye basmış oluyorsunuz. Ayaklar tabandan bir kez ısındı mı, vücudunuzdaki inatçı üşüme hissi de hızla kaybolup gidecek.
Yatağa girdiğinizde ayaklarınız buz gibiyse, beyniniz uykuya dalmanıza asla izin vermez. Vücut kendini güvende ve yeterince sıcak hissetmediği sürece yatakta dönüp durur, sabah da omuzlarınız tutulmuş gibi yorgun uyanırsınız.
Gece yatmadan hemen önce ayaklarınızı ılık suya sokup birkaç dakika bekletmek, aslında en doğal uyku ilacıdır. Bu kısacık rahatlama anı kan akışınızı anında hızlandırıp, bütün bedeninizi saniyeler içinde pamuk gibi yumuşatır.
Üşümemek için kalın çorap giymek şart ama ayağınızı sıkan, boğazı dar çoraplar seçmek yapılan en büyük hata. Lastikleri sıkı olan çoraplar kan dolaşımını yavaşlattığı için, ayaklarınızı ısıtmamış oluyorsunuz.
Ayakların sürekli üşümesi vücudunuzu strese sokar ve direncini içten içe yavaş yavaş kırar. Ayaklarınızı hep sıcak tutarak sadece üşümekten kurtulmakla kalmaz, kış hastalıklarına karşı bedeninizin en güçlü koruma kalkanını da devreye sokmuş olursunuz.
Kış günlerinde o geçmek bilmeyen üşüme hissinin çözümü lahana gibi kat kat giyinmekte değil, uç noktalarımızı korumakta saklı. Ayaklarınızı sıcak tuttuğunuz an, üzerinizdeki kıyafet ince bile olsa vücudunuzun kendini nasıl şipşak ısıttığına gerçekten şaşıracaksınız.