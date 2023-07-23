Ayasofya, 3 yıl önce bugün ibadete açıldı

İstanbul'un gözbebeği ve fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, bundan 3 yıl önce 24 Temmuz 2020'de, 86 yıl süren müze vasfının ardından yeniden ibadete açıldı. "Ayasofya, benim gençlik hayalimdir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapılarını cami olarak açan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, 3 yılda yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlardan biri oldu. Müslümanlar ibadet amacıyla tarihi camiye akın ederken, farklı dinlere mensup insanlar ise tarihin derinliklerinden süzülüp gelen görkemli yapıyı ziyaret ediyor. Sadece 5 vakit namaz için değil, namaz aralarında da Ayasofya'da iki rekat şükür namazı kılmak, havasını solumak için gelen ziyaretçilerin oluşturduğu kuyruk hiç azalmadı. İstanbul'un 39 ilçesinden Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın pek çok ülkesinden gelenlerin ilk durağı haline gelen Ayasofya'yı açıldığı günden bu yana toplamda 20 milyon 937 bin 87 kişiyi ağırladı. Dünyaca ünlü söz yazarı ve müzisyen Yusuf İslam, oyuncu Amber Heard, Alman futbolcu Antonio Rüdiger, yönetmen Guy Ritchie gibi tanınmış simalar da Ayasofya'yı ziyaret edenler arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da vatandaşları, açılış yıldönümünde, Ayasofya'da bugün kendi kıldıracağı sabah namazına davet etti.