Ayasofya-i Kebir Camii’nde yeni düzenleme! 15 Ocak’ta başlıyor

CAMİNİN İBADET ORTAMI BOZULMADAN 23 DİLDE BİLGİ ALINABİLECEK

Tarihî caminin güney cephesindeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü bir şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camii'nde ziyaretçiler galeri katına ulaştırılarak kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak.

Galeri bölümüne gelen turistler burada camii harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaikleri de inceleyebilecek.