Ayasofya’da drone’la tarih yolculuğu

Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünya çapında bir şaheser olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV drone'la çekilen görüntüleri, izleyenleri tarih yolculuğuna çıkarırken eşsiz görselliğiyle de büyülüyor. Görüntüler, Sultanahmet Camii ile karşılıklı okunan ezanla başlıyor. Ardından, Sultanahmet Camii üzerinden 1500 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbesine süzülüyor.FPV drone'un, avizeler üzerinden süzülerek kaydettiği görüntüler ise bu aydınlatmaların Ayasofya'nın içindeki büyüleyici etkisini gözler önüne seriyor. Caminin ihtişamını tek seferde görme imkânı tanıyan görüntüler, Ayasofya'nın geçmişten bugüne korunan dokusunu da izleyicinin dikkatine sunuyor.Ayasofya'ya yukarıdan bakıldığında bütün yapım teknolojisinin görülebildiğini ifade eden eski İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Yüksek Mimar Dr. Olcay Aydemir, görüntüler için "Renk, ışık müthişti. Çok şiirsel. O inişler... Taşların parlaklığı, yansıması halıdan önce de böyleydi. Halı da yeşil bir örtü gibi cennet gibi bir algı yarattı" dedi.