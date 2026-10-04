Ayasofya’nın kubbesi gri brandalarla kapatıldı

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İstanbul'un tarihi simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sürdürülen kapsamlı restorasyon çalışmaları, tarihi yapının siluetinde de kendini göstermeye başladı. Ana kubbenin restorasyon çalışmaları sırasında dış etkenlerden yağmur ve doğa olaylarından korunması amacıyla oluşturulan geçici çelik konstrüksiyonun üzeri gri renkli koruyucu brandayla kapatılırken, ortaya çıkan görüntü Ayasofya'nın kilometrelerce uzaktan dahi fark edilmesini sağladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, restorasyon sürecinde yapının ibadet ve ziyarete açık tutulaçağı belirtildi.