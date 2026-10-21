Ayazağa’da sele kapılan kişinin acı haberi Haliç’ten geldi

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde Ayazağa
'da aracıyla birlikte sel sularına kapılarak kaybolan Ahmet Derin'in (63) cansız bedeni, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince, dün öğle saatlerinde Haliç açıklarında bulundu. İstanbul Valiliği, cenazenin Ahmet Derin'e ait olduğunu bildirdi. 2 çocuk babası ve aşçı olan Derin, arkadaşlarının da bulunduğu aracıyla işten dönerken sel sularına kapılmış, Derin'in aracı cuma günü Kağıthane
deresinde bulunmuştu. Derin ile birlikte selin yol açtığı can kaybı sayısı 9'a yükseldi.
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Mete Efendioğlu - Editör