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Giriş Tarihi: 19.12.2024 00:37

Ayder yaylasına çığ düştü: Trafik tam 1 saat kilitlendi!

Rize’nin Ayder Yaylası yoluna yoğun kar yağışı sebebiyle çığ düştü. 1 saat kilitlenen yol ekiplerin yoğun çalışması ile yeniden açıldı.

İHA
Ayder yaylasına çığ düştü: Trafik tam 1 saat kilitlendi!

Rize'nin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Tüm yaylayı beyaza bürüyen kar nedeniyle saat 22.30 sıralarında Ayder Yaylası Çamlıhemşin arasında çığ düştü. Yolu tamamen kapatan kar kütlesi nedeniyle Ayder Yaylası'na çıkan yerli turistler yayladan inemedi. Kapalı olan yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda acil müdahale için bekleyen karayolları ekipleri tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Ayder yaylasına çığ düştü: Trafik tam 1 saat kilitlendi!
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