Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile ADÜ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Devlet üniversiteleri arasında yer alan kurumu tercih edecek öğrenciler YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ilgilendikleri bölümleri çeşitli üniversitelerde tercih edecek aday öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sıralama ve puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, Aydın Adnan Menderes Üniversite taban puanları…
2022 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.
2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
AYDIN ADNAN MENDERES TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|230+6
230+6
220+6
220+6
|236
236
226
226
|14.406
13.500
12.596
12.500
|444,46910
503,64478
484,08236
478,05947
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|27.896
26.500
23.629
22.200
|420,81499
484,24535
461,38708
454,30287
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|62.229
69.100
82.021
93.000
|378,66875
433,36833
379,22247
348,82751
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|70.255
76.700
85.223
93.600
|370,33790
424,58494
375,58784
348,26714
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|74.157
67.200
79.746
90.400
|366,53166
435,53662
381,76680
351,55012
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|116.097
111.000
119.750
113.000
|330,25987
388,20798
342,91011
330,48413
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
65+2
60+2
|72
72
67
62
|149.059
130.000
133.352
123.000
|308,24059
371,73491
332,53961
322,63345
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|230+6
240+6
240+6
240+6
|236
246
246
246
|155.127
157.000
168.373
176.000
|304,71082
350,97090
310,51880
289,97650
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|168.650
136.000
120.013
90.200
|297,27499
366,94507
342,69293
351,77768
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|207.269
210.000
220.872
223.000
|279,10245
319,60063
286,28543
270,21653
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40+1
35+1
35+1
60+2
|41
36
36
27
|235.057
232.000
277.832
Dolmadı
|268,06305
309,19426
266,83740
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|256.558
214.000
—
—
|260,71021
317,90412
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|286.155
263.000
277.605
121.000
|251,67662
296,38274
266,90575
324,43417
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|305.166
302.000
307.711
301.000
|246,45027
282,47001
258,56531
247,77018
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|334.661
311.000
309.641
305.000
|239,03864
279,32649
258,05914
246,79661
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|358.956
352.000
374.203
398.000
|233,16873
267,29610
243,40393
227,70864
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|376.170
368.000
371.156
337.000
|227,42588
263,27003
244,03321
239,88789
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|18
41
41
41
|Dolmadı
392.000
407.105
409.000
|Dolmadı
257,42336
237,10160
224,63205
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|17
52
52
52
|Dolmadı
412.000
412.394
426.000
|Dolmadı
252,79510
236,12849
206,59970
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
1+0
1+0
|—
2
—
0
|Dolmadı
641.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,98368
Dolmadı
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
—
|1
21
21
—
|Dolmadı
444.000
452.400
—
|Dolmadı
246,11113
228,35604
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
65+2
60+2
|59
62
67
62
|Dolmadı
272.000
280.069
256.000
|Dolmadı
292,97314
266,16688
259,49986
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|49
62
62
62
|Dolmadı
391.000
392.873
376.000
|Dolmadı
257,60536
239,71897
232,36114
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji
|SAY
|30+1
25+1
25+1
40+1
|2
26
14
9
|Dolmadı
515.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
233,39258
Dolmadı
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarla Bitkileri
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|5
41
41
37
|Dolmadı
434.000
448.772
Dolmadı
|Dolmadı
248,22976
229,20316
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|25+1
25+1
25+1
30+1
|1
26
19
6
|Dolmadı
480.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
239,36865
Dolmadı
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Zootekni
|SAY
|35+1
30+1
30+1
30+1
|3
31
28
17
|Dolmadı
501.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
235,71182
Dolmadı
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|86.487
47.200
51.988
50.800
|326,74447
392,24720
376,77913
364,87408
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|102.588
98.900
108.762
123.000
|319,10805
364,74728
343,72735
322,90853
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|80+2
80+2
60+2
70+2
|82
82
62
72
|130.103
78.500
79.112
76.900
|307,69808
374,64473
359,28101
346,52313
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|202.917
236.000
315.991
390.000
|284,65918
314,43105
282,02691
258,19672
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|225.754
180.000
178.995
190.000
|278,93339
331,72579
316,22322
299,26671
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|286.339
331.000
420.770
531.000
|265,96164
291,13285
264,27555
240,11874
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|288.955
265.000
274.568
282.000
|265,46330
306,38731
290,65282
276,95983
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|50+2
40+1
40+1
40+1
|52
41
41
41
|442.802
364.000
361.835
431.000
|241,39201
284,33206
273,61756
252,22695
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarım Ekonomisi
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|538.951
518.000
543.525
576.000
|228,74484
258,76135
248,23119
235,40699
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60+2
70+2
70+2
80+2
|62
72
72
82
|563.235
493.000
452.033
489.000
|223,47854
262,37316
259,82721
244,97346
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|567.257
469.000
451.883
474.000
|222,12924
266,11767
259,84609
246,74552
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80+2
90+3
100+3
100+3
|82
93
103
103
|585.972
492.000
442.365
474.000
|203,96847
262,48720
261,17503
246,71653
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|10
41
41
22
|Dolmadı
834.000
814.687
Dolmadı
|Dolmadı
223,35746
208,53725
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|60+2
40+1
40+1
65+2
|1
41
41
28
|Dolmadı
748.000
729.619
Dolmadı
|Dolmadı
231,34941
228,98811
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|2
41
—
—
|Dolmadı
871.000
—
—
|Dolmadı
220,26602
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ekonometri
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|2
41
41
25
|Dolmadı
758.000
790.110
Dolmadı
|Dolmadı
230,34099
220,47175
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ekonomi
|EA
|40+1
35+1
30+1
50+2
|7
36
31
16
|Dolmadı
779.000
803.925
Dolmadı
|Dolmadı
228,25505
216,08939
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|9
52
52
44
|Dolmadı
704.000
729.862
Dolmadı
|Dolmadı
235,78056
228,96291
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|35
62
62
62
|Dolmadı
591.000
602.716
687.000
|Dolmadı
249,02821
241,71019
223,03391
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
(İÖ)
|EA
|40+1
30+1
30+1
60+2
|1
31
31
16
|Dolmadı
740.000
758.433
Dolmadı
|Dolmadı
232,09489
225,63786
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|60+2
60+2
60+2
120+3
|1
62
62
27
|Dolmadı
768.000
770.412
Dolmadı
|Dolmadı
229,30475
224,01487
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
(İÖ)
|EA
|40+1
30+1
30+1
120+3
|—
31
21
18
|Dolmadı
837.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
223,11518
Dolmadı
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|15
62
62
72
|Dolmadı
649.000
618.054
666.000
|Dolmadı
242,00419
240,09832
225,95226
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|30+1
30+1
30+1
60+2
|2
31
31
26
|Dolmadı
800.000
765.831
Dolmadı
|Dolmadı
226,31797
224,66627
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|60+2
60+2
60+2
100+3
|9
62
62
55
|Dolmadı
706.000
734.866
Dolmadı
|Dolmadı
235,57002
228,42820
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kamu Yönetimi
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|9
72
72
72
|Dolmadı
620.000
590.024
638.000
|Dolmadı
245,46177
243,05782
229,16938
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
70+2
|2
41
41
25
|Dolmadı
769.000
759.109
Dolmadı
|Dolmadı
229,22367
225,55376
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|18
72
72
72
|Dolmadı
724.000
632.648
655.000
|Dolmadı
233,77062
238,60998
227,23621
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|2
52
52
36
|Dolmadı
679.000
694.948
Dolmadı
|Dolmadı
238,62244
232,48838
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|EA
|100+3
100+3
100+3
120+3
|6
103
103
114
|Dolmadı
677.000
692.556
Dolmadı
|Dolmadı
238,82190
232,72663
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|EA
|50+2
40+1
40+1
120+3
|—
41
41
26
|Dolmadı
785.000
809.962
Dolmadı
|Dolmadı
227,73343
212,26856
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Seyahat İşletmeciliği
|EA
|35+1
35+1
25+1
40+1
|1
36
22
12
|Dolmadı
880.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,41369
Dolmadı
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
60+2
100+3
|4
62
62
65
|Dolmadı
675.000
664.089
Dolmadı
|Dolmadı
239,00160
235,49256
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(KKTC Uyruklu)
|EA
|3+0
1+0
2+0
1+0
|—
1
—
1
|Dolmadı
528.000
Dolmadı
402.000
|Dolmadı
257,35338
Dolmadı
256,39349
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|30+1
30+1
—
—
|14
31
—
—
|Dolmadı
711.000
—
—
|Dolmadı
235,11113
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|80+2
90+3
90+3
100+3
|63
93
93
103
|Dolmadı
525.000
510.101
556.000
|Dolmadı
257,71250
252,24644
237,55342
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
60+2
100+3
|3
52
62
42
|Dolmadı
729.000
739.045
Dolmadı
|Dolmadı
233,20913
227,96398
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
|EA
|60+2
60+2
65+2
65+2
|22
62
67
67
|Dolmadı
672.000
640.640
700.000
|Dolmadı
239,38632
237,79662
220,51752
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İÖ)
|EA
|40+1
30+1
30+1
65+2
|—
31
31
10
|Dolmadı
770.000
752.877
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
229,12476
226,33148
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|19
62
62
51
|Dolmadı
696.000
723.863
Dolmadı
|Dolmadı
236,73021
229,58545
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|11
52
36
33
|Dolmadı
855.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
221,56721
Dolmadı
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|9.907
12.300
14.673
—
|374,99685
400,01850
400,31405
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|21.378
20.700
23.243
26.600
|354,91382
385,93743
388,81084
373,41641
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|21.428
20.900
20.837
22.700
|354,84362
385,66559
391,72352
377,75605
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|67.757
54.000
74.967
107.000
|318,97987
356,15404
353,42697
329,35454
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
|SÖZ
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|197.235
200.000
—
—
|277,16070
303,47607
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|198.125
163.000
162.920
165.000
|276,95368
312,90455
323,33559
312,11478
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|205.841
173.000
176.498
182.000
|275,25782
310,33205
319,83462
308,19671
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|244.215
152.000
140.741
119.000
|267,49095
316,04908
329,48908
325,17769
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Fakülte) (İÖ)
|SÖZ
|40+1
30+1
—
—
|41
31
—
—
|302.886
289.000
—
—
|257,14838
284,66630
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
60+2
70+2
60+2
|72
62
72
62
|331.446
253.000
269.747
297.000
|252,65812
291,86654
299,79424
285,95216
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|381.164
245.000
230.089
220.000
|245,46057
293,47095
307,67796
299,78288
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|507.369
440.000
418.315
403.000
|228,66801
259,29789
275,24252
270,50000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
| İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|14.921
12.900
14.280
14.100
|391,29734
410,98533
402,16462
388,87688
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|23.295
18.600
18.900
16.500
|363,09023
389,51908
384,09615
377,81412
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Turizm Rehberliği
(Fakülte)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|35.490
32.200
31.597
32.700
|324,99083
343,05373
340,18079
314,45183
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
| Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|39.864
35.700
37.918
33.700
|311,19141
331,46494
320,88877
311,11119
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Turizm Rehberliği
(Fakülte) (İÖ-Ücretli)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
52
|43.275
39.300
39.155
39.800
|300,49265
319,84776
317,25911
290,42363
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fransızca)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|45.067
46.100
46.428
41.800
|295,00955
298,64330
295,51287
284,19724
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|301,55642
327,70787
|350.630
323.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|296,72837
322,21773
|378.619
348.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|293,06580
319,42774
|401.478
362.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|288,40977
316,51740
|432.405
377.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çevre Sağlığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|288,13056
309,32127
|434.356
417.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|282,95899
306,89358
|471.768
431.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|276,93758
284,65589
|519.623
588.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|274,68719
299,64039
|538.725
478.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|273,71983
304,13895
|547.251
448.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|273,09792
297,79935
|552.771
490.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|271,54702
297,23025
|566.566
494.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|269,25252
297,58394
|587.592
492.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|60+2
—
|62
—
|265,88249
—
|619.891
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|262,04720
279,66015
|658.532
629.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|259,56653
279,67181
|684.671
629.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|258,54950
267,42179
|695.561
741.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|254,81708
277,12868
|737.568
651.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|248,44916
261,66819
|812.073
799.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|247,09277
269,31275
|828.387
723.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|246,05776
266,82149
|840.722
747.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|243,10358
258,78314
|875.494
830.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Davutlar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|240,11463
255,68799
|910.430
863.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tapu ve Kadastro
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|237,75748
265,87412
|937.606
756.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Buharkent Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|235,93018
258,10661
|959.181
837.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bitki Koruma
|TYT
|30+1
30+1
|301
31
|235,82341
236,63106
|960.451
1.085.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|235,28181
244,77724
|966.726
988.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Evde Hasta Bakımı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|235,18996
271,81385
|967.782
699.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Evde Hasta Bakımı
|TYT
|40+1
—
|41
—
|234,04702
—
|981.425
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|232,63952
256,52783
|998.539
854.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|232,43286
235,41795
|1.001.071
1.100.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|40+1
—
|41
—
|232,36204
—
|1.001.920
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Aşçılık
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|230,44835
243,80974
|1.025.525
999.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve
Animasyon
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|229,01426
244,81910
|1.043.636
987.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|228,82323
245,75205
|1.046.106
976.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|225,88810
237,80669
|1.084.249
1.071.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|225,72120
241,23358
|1.086.513
1.030.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|223,81421
230,95194
|1.112.006
1.156.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|222,93191
236,47125
|1.123.864
1.087.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|221,48212
249,09277
| 1.143.553
938.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|35+1
30+1
|356
31
|220,42827
229,15493
|1.157.706
1.179.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|218,69455
225,39070
|1.180.814
1.228.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|217,89780
224,36117
|1.191.406
1.242.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|217,22113
234,74917
|1.200.425
1.108.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Tapu ve Kadastro
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|216,35460
247,92603
|1.211.909
951.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|216,30416
225,65048
|1.212.621
1.225.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|215,53534
231,15089
|1.223.005
1.153.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|70+2
80+2
|72
82
|215,37961
234,90720
|1.225.187
1.106.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(İÖ)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|215,10422
220,90929
|1.228.935
1.288.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|214,69800
228,20480
|1.234.515
1.191.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|214,28031
221,53661
|1.240.348
1.280.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|210,44745
226,70273
|1.294.670
1.211.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|209,57846
221,39416
|1.307.428
1.281.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|209,18648
230,62714
|1.313.253
1.160.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|208,60379
228,49784
|1.321.846
1.187.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|206,01930
223,86682
|1.361.016
1.248.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Evde Hasta Bakımı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|205,60896
259,03409
|1.367.266
827.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
(İÖ)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|203,46332
224,04507
|1.400.117
1.246.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|55+2
50+2
|57
52
|203,33854
219,05315
|1.401.971
1.313.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|202,93253
220,89001
|1.408.206
1.288.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|201,41699
213,65066
|1.431.479
1.386.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|200,92210
218,68413
|1.439.209
1.318.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| İnşaat Teknolojisi
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|199,82279
226,20043
|1.456.016
1.217.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|197,46014
211,44132
|1.491.560
1.416.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|197,40167
211,19912
|1.492.421
1.420.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
30+1
|41
31
|197,23511
221,63865
|1.494.980
1.278.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mekatronik
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
2+0
|1
—-
|196,12619
—
|1.510.593
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|195,15545
214,26028
|1.523.690
1.378.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|193,19369
208,98482
|1.548.582
1.451.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|192,59529
213,63571
|1.555.546
1.386.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Buharkent Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|190,89160
198,93485
|1.573.472
1.594.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|177,29137
204,79089
|1.620.786
1.510.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|168,17784
204,04098
|1.627.366
1.521.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Buharkent Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|25+1
25+1
|21
26
|Dolmadı
215,38124
|1.602.097
1.362.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|2+0
1+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Çine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
80+2
|56
82
|Dolmadı
206,11498
|1.604.002
1.491.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|90+3
90+3
|85
93
|Dolmadı
203,69114
|1.623.772
1.526.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|60+2
50+2
|12
48
|Dolmadı
—
|1.620.093
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|60+2
60+2
|38
62
|Dolmadı
199,63073
|1.617.696
1.584.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Buharkent Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|70+2
70+2
|20
72
|Dolmadı
186,79746
|1.627.491
1.721.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|40+1
35+1
|17
36
|Dolmadı
193,79388
|1.614.064
1.661.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|16
52
|Dolmadı
190,50110
|1.614.469
1.695.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Diyaliz
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
1+0
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Emlak Yönetimi
|TYT
|35+1
30+1
|13
31
|Dolmadı
187,30737
|1.595.188
1.718.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Çine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|TYT
|45+2
35+1
|20
36
|Dolmadı
210,67512
|1.603.854
1.427.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Köşk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|TYT
|75+2
70+2
|36
72
|Dolmadı
210,46989
|1.612.140
1.430.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Çine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|55+2
50+2
|45
52
|Dolmadı
218,13861
|1.618.042
1.325.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Köşk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|75+2
70+2
|76
72
|Dolmadı
221,24046
|1.610.205
1.283.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|80+2
80+2
|42
82
|Dolmadı
199,03820
|1.613.550
1.593.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|5
38
|Dolmadı
—
|1.483.555
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|50+2
50+2
|15
52
|Dolmadı
194,12838
|1.626.536
1.657.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|TYT
|30+1
25+1
|6
24
|Dolmadı
—
|1.608.231
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İkram Hizmetleri
|TYT
|35+1
35+1
|7
16
|Dolmadı
—
|1.619.854
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Davutlar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(İÖ)
|TYT
|40+1
35+1
|7
36
|Dolmadı
191,45367
|1.603.521
1.686.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|30+1
35+1
|5
13
|Dolmadı
—
|1.611.724
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|25+1
30+1
|11
21
|Dolmadı
—
|1.613.549
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Kuyucak Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|7
41
|Dolmadı
190,03762
|1.593.763
1.699.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|30+1
30+1
|6
24
|Dolmadı
—
|1.589.906
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
|TYT
|100+3
100+3
|81
103
|Dolmadı
202,36598
|1.612.871
1.545.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Köşk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|24
62
|Dolmadı
196,50183
|1.626.198
1.627.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Maliye
|TYT
|90+3
90+3
|86
93
|Dolmadı
207,03713
|1.622.476
1.478.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|6
45
|Dolmadı
—
|1.559.262
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
|TYT
|30+1
40+1
|18
20
|Dolmadı
—
|1.627.038
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|TYT
|70+2
60+2
|19
62
|Dolmadı
189,66840
|1.614.281
1.702.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Restorasyon
(İÖ)
|TYT
|70+2
60+2
|25
62
|Dolmadı
193,00993
|1.621.351
1.670.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Moda Tasarımı
(İÖ)
|TYT
|40+1
30+1
|18
31
|Dolmadı
173,46391
|1.619.982
1.742.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|45+2
40+1
|13
41
|Dolmadı
188,50011
|1.626.696
1.711.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50+2
50+2
|17
52
|Dolmadı
193,83922
|1.617.927
1.660.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|35+1
40+1
|19
22
|Dolmadı
—
|1.605.954
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|30+1
30+1
|6
21
|Dolmadı
—
|1.526.019
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|30+1
25+1
|17
21
|Dolmadı
—
|1.623.756
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|TYT
|20+1
25+1
|1
6
|Dolmadı
—
|1.551.551
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Çine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tarımsal İşletmecilik
|TYT
|20+1
20+1
|2
8
|Dolmadı
—
|1.561.879
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tarımsal İşletmecilik
|TYT
|20+1
20+1
|3
8
|Dolmadı
—
|1.551.194
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|25+1
25+1
|11
16
|Dolmadı
—
|1.592.662
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|34
41
|Dolmadı
207,08300
|1.625.156
1.477.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|40+1
30+1
|24
31
|Dolmadı
201,89513
|1.613.905
1.552.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|70+2
70+2
|70
72
|Dolmadı
204,91497
|1.624.951
1.508.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|9
41
|Dolmadı
195,74806
|1.617.444
1.637.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Üretimde Kalite Kontrol
|TYT
|30+1
30+1
|19
31
|Dolmadı
201,75510
|1.610.483
1.554.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|48
62
|Dolmadı
236,96757
|1.619.100
1.081.000
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Köşk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|50+2
60+2
|4
40
|Dolmadı
—
|1.620.938
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Kuyucak Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|25+1
40+1
|3
14
|Dolmadı
—
|1.547.756
—