Haberler Yaşam Haberleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile ADÜ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:19

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile ADÜ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Son Dakika haberi ile erkenden açıklanan YKS sonuçları sonrası hedeflenen bölümlerde üniversite taban puanları arayışına çıkıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları da o yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Devlet üniversiteleri arasında yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sıralama listesiyle de sorgulanıyor. Peki, ÖSYM ile 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile ADÜ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Devlet üniversiteleri arasında yer alan kurumu tercih edecek öğrenciler YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ilgilendikleri bölümleri çeşitli üniversitelerde tercih edecek aday öğrenciler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sıralama ve puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, Aydın Adnan Menderes Üniversite taban puanları…

2022 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

AYDIN ADNAN MENDERES TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 230+6
230+6
220+6
220+6		 236
236
226
226		 14.406
13.500
12.596
12.500		 444,46910
503,64478
484,08236
478,05947
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 27.896
26.500
23.629
22.200		 420,81499
484,24535
461,38708
454,30287
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 62.229
69.100
82.021
93.000		 378,66875
433,36833
379,22247
348,82751
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 70.255
76.700
85.223
93.600		 370,33790
424,58494
375,58784
348,26714
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 74.157
67.200
79.746
90.400		 366,53166
435,53662
381,76680
351,55012
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 116.097
111.000
119.750
113.000		 330,25987
388,20798
342,91011
330,48413
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
65+2
60+2		 72
72
67
62		 149.059
130.000
133.352
123.000		 308,24059
371,73491
332,53961
322,63345
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 230+6
240+6
240+6
240+6		 236
246
246
246		 155.127
157.000
168.373
176.000		 304,71082
350,97090
310,51880
289,97650
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 168.650
136.000
120.013
90.200		 297,27499
366,94507
342,69293
351,77768
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 207.269
210.000
220.872
223.000		 279,10245
319,60063
286,28543
270,21653
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40+1
35+1
35+1
60+2		 41
36
36
27		 235.057
232.000
277.832
Dolmadı		 268,06305
309,19426
266,83740
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 60+2
60+2

 62
62

 256.558
214.000

 260,71021
317,90412
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 286.155
263.000
277.605
121.000		 251,67662
296,38274
266,90575
324,43417
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bitki Koruma SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 305.166
302.000
307.711
301.000		 246,45027
282,47001
258,56531
247,77018
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 334.661
311.000
309.641
305.000		 239,03864
279,32649
258,05914
246,79661
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 358.956
352.000
374.203
398.000		 233,16873
267,29610
243,40393
227,70864
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 376.170
368.000
371.156
337.000		 227,42588
263,27003
244,03321
239,88789
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 18
41
41
41		 Dolmadı
392.000
407.105
409.000		 Dolmadı
257,42336
237,10160
224,63205
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyosistem Mühendisliği SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 17
52
52
52		 Dolmadı
412.000
412.394
426.000		 Dolmadı
252,79510
236,12849
206,59970
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyosistem Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
2+0
1+0
1+0
2

0		 Dolmadı
641.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
216,98368
Dolmadı
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
 1
21
21
 Dolmadı
444.000
452.400
 Dolmadı
246,11113
228,35604
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
65+2
60+2		 59
62
67
62		 Dolmadı
272.000
280.069
256.000		 Dolmadı
292,97314
266,16688
259,49986
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 49
62
62
62		 Dolmadı
391.000
392.873
376.000		 Dolmadı
257,60536
239,71897
232,36114
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30+1
25+1
25+1
40+1		 2
26
14
9		 Dolmadı
515.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
233,39258
Dolmadı
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarla Bitkileri SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 5
41
41
37		 Dolmadı
434.000
448.772
Dolmadı		 Dolmadı
248,22976
229,20316
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 25+1
25+1
25+1
30+1		 1
26
19
6		 Dolmadı
480.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
239,36865
Dolmadı
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Zootekni SAY 35+1
30+1
30+1
30+1		 3
31
28
17		 Dolmadı
501.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
235,71182
Dolmadı
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 86.487
47.200
51.988
50.800		 326,74447
392,24720
376,77913
364,87408
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 102.588
98.900
108.762
123.000		 319,10805
364,74728
343,72735
322,90853
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
60+2
70+2		 82
82
62
72		 130.103
78.500
79.112
76.900		 307,69808
374,64473
359,28101
346,52313
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 202.917
236.000
315.991
390.000		 284,65918
314,43105
282,02691
258,19672
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 225.754
180.000
178.995
190.000		 278,93339
331,72579
316,22322
299,26671
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 286.339
331.000
420.770
531.000		 265,96164
291,13285
264,27555
240,11874
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 288.955
265.000
274.568
282.000		 265,46330
306,38731
290,65282
276,95983
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 50+2
40+1
40+1
40+1		 52
41
41
41		 442.802
364.000
361.835
431.000		 241,39201
284,33206
273,61756
252,22695
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarım Ekonomisi EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 538.951
518.000
543.525
576.000		 228,74484
258,76135
248,23119
235,40699
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 60+2
70+2
70+2
80+2		 62
72
72
82		 563.235
493.000
452.033
489.000		 223,47854
262,37316
259,82721
244,97346
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 567.257
469.000
451.883
474.000		 222,12924
266,11767
259,84609
246,74552
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80+2
90+3
100+3
100+3		 82
93
103
103		 585.972
492.000
442.365
474.000		 203,96847
262,48720
261,17503
246,71653
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arkeoloji EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 10
41
41
22		 Dolmadı
834.000
814.687
Dolmadı		 Dolmadı
223,35746
208,53725
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60+2
40+1
40+1
65+2		 1
41
41
28		 Dolmadı
748.000
729.619
Dolmadı		 Dolmadı
231,34941
228,98811
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ)		 EA 40+1
40+1

 2
41

 Dolmadı
871.000

 Dolmadı
220,26602
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonometri EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 2
41
41
25		 Dolmadı
758.000
790.110
Dolmadı		 Dolmadı
230,34099
220,47175
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonomi EA 40+1
35+1
30+1
50+2		 7
36
31
16		 Dolmadı
779.000
803.925
Dolmadı		 Dolmadı
228,25505
216,08939
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 9
52
52
44		 Dolmadı
704.000
729.862
Dolmadı		 Dolmadı
235,78056
228,96291
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 35
62
62
62		 Dolmadı
591.000
602.716
687.000		 Dolmadı
249,02821
241,71019
223,03391
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat
(İÖ)		 EA 40+1
30+1
30+1
60+2		 1
31
31
16		 Dolmadı
740.000
758.433
Dolmadı		 Dolmadı
232,09489
225,63786
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 60+2
60+2
60+2
120+3		 1
62
62
27		 Dolmadı
768.000
770.412
Dolmadı		 Dolmadı
229,30475
224,01487
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat
(İÖ)		 EA 40+1
30+1
30+1
120+3
31
21
18		 Dolmadı
837.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
223,11518
Dolmadı
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 15
62
62
72		 Dolmadı
649.000
618.054
666.000		 Dolmadı
242,00419
240,09832
225,95226
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 30+1
30+1
30+1
60+2		 2
31
31
26		 Dolmadı
800.000
765.831
Dolmadı		 Dolmadı
226,31797
224,66627
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2
60+2
100+3		 9
62
62
55		 Dolmadı
706.000
734.866
Dolmadı		 Dolmadı
235,57002
228,42820
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kamu Yönetimi EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 9
72
72
72		 Dolmadı
620.000
590.024
638.000		 Dolmadı
245,46177
243,05782
229,16938
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
70+2		 2
41
41
25		 Dolmadı
769.000
759.109
Dolmadı		 Dolmadı
229,22367
225,55376
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Lojistik Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 18
72
72
72		 Dolmadı
724.000
632.648
655.000		 Dolmadı
233,77062
238,60998
227,23621
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 2
52
52
36		 Dolmadı
679.000
694.948
Dolmadı		 Dolmadı
238,62244
232,48838
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 100+3
100+3
100+3
120+3		 6
103
103
114		 Dolmadı
677.000
692.556
Dolmadı		 Dolmadı
238,82190
232,72663
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye
(İÖ)		 EA 50+2
40+1
40+1
120+3
41
41
26		 Dolmadı
785.000
809.962
Dolmadı		 Dolmadı
227,73343
212,26856
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Seyahat İşletmeciliği EA 35+1
35+1
25+1
40+1		 1
36
22
12		 Dolmadı
880.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
219,41369
Dolmadı
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
60+2
100+3		 4
62
62
65		 Dolmadı
675.000
664.089
Dolmadı		 Dolmadı
239,00160
235,49256
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(KKTC Uyruklu)		 EA 3+0
1+0
2+0
1+0
1

1		 Dolmadı
528.000
Dolmadı
402.000		 Dolmadı
257,35338
Dolmadı
256,39349
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 30+1
30+1

 14
31

 Dolmadı
711.000

 Dolmadı
235,11113
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 80+2
90+3
90+3
100+3		 63
93
93
103		 Dolmadı
525.000
510.101
556.000		 Dolmadı
257,71250
252,24644
237,55342
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
60+2
100+3		 3
52
62
42		 Dolmadı
729.000
739.045
Dolmadı		 Dolmadı
233,20913
227,96398
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60+2
60+2
65+2
65+2		 22
62
67
67		 Dolmadı
672.000
640.640
700.000		 Dolmadı
239,38632
237,79662
220,51752
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İÖ)		 EA 40+1
30+1
30+1
65+2
31
31
10		 Dolmadı
770.000
752.877
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
229,12476
226,33148
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 19
62
62
51		 Dolmadı
696.000
723.863
Dolmadı		 Dolmadı
236,73021
229,58545
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 11
52
36
33		 Dolmadı
855.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
221,56721
Dolmadı
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 9.907
12.300
14.673
 374,99685
400,01850
400,31405
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 21.378
20.700
23.243
26.600		 354,91382
385,93743
388,81084
373,41641
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 21.428
20.900
20.837
22.700		 354,84362
385,66559
391,72352
377,75605
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 67.757
54.000
74.967
107.000		 318,97987
356,15404
353,42697
329,35454
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 70+2
60+2

 72
62

 197.235
200.000

 277,16070
303,47607
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 198.125
163.000
162.920
165.000		 276,95368
312,90455
323,33559
312,11478
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 205.841
173.000
176.498
182.000		 275,25782
310,33205
319,83462
308,19671
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 244.215
152.000
140.741
119.000		 267,49095
316,04908
329,48908
325,17769
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Fakülte) (İÖ)		 SÖZ 40+1
30+1

 41
31

 302.886
289.000

 257,14838
284,66630
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
60+2
70+2
60+2		 72
62
72
62		 331.446
253.000
269.747
297.000		 252,65812
291,86654
299,79424
285,95216
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
70+2
60+2
60+2		 82
72
62
62		 381.164
245.000
230.089
220.000		 245,46057
293,47095
307,67796
299,78288
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 507.369
440.000
418.315
403.000		 228,66801
259,29789
275,24252
270,50000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 14.921
12.900
14.280
14.100		 391,29734
410,98533
402,16462
388,87688
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 23.295
18.600
18.900
16.500		 363,09023
389,51908
384,09615
377,81412
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte)		 DİL 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 35.490
32.200
31.597
32.700		 324,99083
343,05373
340,18079
314,45183
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca)		 DİL 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 39.864
35.700
37.918
33.700		 311,19141
331,46494
320,88877
311,11119
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte) (İÖ-Ücretli)		 DİL 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
52		 43.275
39.300
39.155
39.800		 300,49265
319,84776
317,25911
290,42363
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fransızca)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 45.067
46.100
46.428
41.800		 295,00955
298,64330
295,51287
284,19724

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2 Yıllık Bölümler

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 80+2
80+2		 82
82		 301,55642
327,70787		 350.630
323.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 80+2
80+2		 82
82		 296,72837
322,21773		 378.619
348.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
70+2		 72
72		 293,06580
319,42774		 401.478
362.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 288,40977
316,51740		 432.405
377.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çevre Sağlığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 288,13056
309,32127		 434.356
417.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 282,95899
306,89358		 471.768
431.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 60+2
60+2		 62
62		 276,93758
284,65589		 519.623
588.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 274,68719
299,64039		 538.725
478.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fizyoterapi TYT 80+2
80+2		 82
82		 273,71983
304,13895		 547.251
448.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 273,09792
297,79935		 552.771
490.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 271,54702
297,23025		 566.566
494.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Diyaliz TYT 80+2
80+2		 82
82		 269,25252
297,58394		 587.592
492.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Fizyoterapi TYT 60+2
 62
 265,88249
 619.891
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60+2
60+2		 62
62		 262,04720
279,66015		 658.532
629.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70+2
70+2		 72
72		 259,56653
279,67181		 684.671
629.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 258,54950
267,42179		 695.561
741.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 254,81708
277,12868		 737.568
651.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Aşçılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 248,44916
261,66819		 812.073
799.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 247,09277
269,31275		 828.387
723.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 246,05776
266,82149		 840.722
747.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 243,10358
258,78314		 875.494
830.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Davutlar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Aşçılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 240,11463
255,68799		 910.430
863.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tapu ve Kadastro TYT 60+2
60+2		 62
62		 237,75748
265,87412		 937.606
756.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Buharkent Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 235,93018
258,10661		 959.181
837.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bitki Koruma TYT 30+1
30+1		 301
31		 235,82341
236,63106		 960.451
1.085.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 40+1
40+1		 41
41		 235,28181
244,77724		 966.726
988.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Evde Hasta Bakımı TYT 70+2
70+2		 72
72		 235,18996
271,81385		 967.782
699.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Evde Hasta Bakımı TYT 40+1
 41
 234,04702
 981.425
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 232,63952
256,52783		 998.539
854.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 232,43286
235,41795		 1.001.071
1.100.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 40+1
 41
 232,36204
 1.001.920
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Aşçılık
(İÖ-Ücretli)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 230,44835
243,80974		 1.025.525
999.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Destekli Tasarım ve
Animasyon		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 229,01426
244,81910		 1.043.636
987.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 228,82323
245,75205		 1.046.106
976.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 225,88810
237,80669		 1.084.249
1.071.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mekatronik TYT 60+2
60+2		 62
62		 225,72120
241,23358		 1.086.513
1.030.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60+2
60+2		 62
62		 223,81421
230,95194		 1.112.006
1.156.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 50+2
50+2		 52
52		 222,93191
236,47125		 1.123.864
1.087.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 60+2
60+2		 62
62		 221,48212
249,09277		 1.143.553
938.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 35+1
30+1		 356
31		 220,42827
229,15493		 1.157.706
1.179.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 50+2
50+2		 52
52		 218,69455
225,39070		 1.180.814
1.228.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 217,89780
224,36117		 1.191.406
1.242.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 217,22113
234,74917		 1.200.425
1.108.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tapu ve Kadastro
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 216,35460
247,92603		 1.211.909
951.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60+2
60+2		 62
62		 216,30416
225,65048		 1.212.621
1.225.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 40+1
30+1		 41
31		 215,53534
231,15089		 1.223.005
1.153.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70+2
80+2		 72
82		 215,37961
234,90720		 1.225.187
1.106.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(İÖ)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 215,10422
220,90929		 1.228.935
1.288.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik TYT 60+2
60+2		 62
62		 214,69800
228,20480		 1.234.515
1.191.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 55+2
55+2		 57
57		 214,28031
221,53661		 1.240.348
1.280.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 35+1
35+1		 36
36		 210,44745
226,70273		 1.294.670
1.211.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 209,57846
221,39416		 1.307.428
1.281.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 50+2
45+2		 52
47		 209,18648
230,62714		 1.313.253
1.160.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40+1
30+1		 41
31		 208,60379
228,49784		 1.321.846
1.187.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90+3
90+3		 93
93		 206,01930
223,86682		 1.361.016
1.248.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Evde Hasta Bakımı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 205,60896
259,03409		 1.367.266
827.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik
(İÖ)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 203,46332
224,04507		 1.400.117
1.246.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 55+2
50+2		 57
52		 203,33854
219,05315		 1.401.971
1.313.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60+2
60+2		 62
62		 202,93253
220,89001		 1.408.206
1.288.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 60+2
60+2		 62
62		 201,41699
213,65066		 1.431.479
1.386.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Restorasyon TYT 70+2
60+2		 72
62		 200,92210
218,68413		 1.439.209
1.318.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 199,82279
226,20043		 1.456.016
1.217.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 60+2
60+2		 62
62		 197,46014
211,44132		 1.491.560
1.416.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 197,40167
211,19912		 1.492.421
1.420.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
30+1		 41
31		 197,23511
221,63865		 1.494.980
1.278.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mekatronik
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
2+0		 1
—-		 196,12619
 1.510.593
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 65+2
65+2		 67
67		 195,15545
214,26028		 1.523.690
1.378.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 50+2
50+2		 52
52		 193,19369
208,98482		 1.548.582
1.451.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 192,59529
213,63571		 1.555.546
1.386.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Buharkent Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40+1
35+1		 41
36		 190,89160
198,93485		 1.573.472
1.594.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 177,29137
204,79089		 1.620.786
1.510.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama TYT 50+2
50+2		 52
52		 168,17784
204,04098		 1.627.366
1.521.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Buharkent Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 25+1
25+1		 21
26		 Dolmadı
215,38124		 1.602.097
1.362.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 2+0
1+0		 0
—-		 Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Çine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
80+2		 56
82		 Dolmadı
206,11498		 1.604.002
1.491.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90+3
90+3		 85
93		 Dolmadı
203,69114		 1.623.772
1.526.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 60+2
50+2		 12
48		 Dolmadı
 1.620.093
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60+2
60+2		 38
62		 Dolmadı
199,63073		 1.617.696
1.584.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Buharkent Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70+2
70+2		 20
72		 Dolmadı
186,79746		 1.627.491
1.721.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 40+1
35+1		 17
36		 Dolmadı
193,79388		 1.614.064
1.661.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 16
52		 Dolmadı
190,50110		 1.614.469
1.695.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Diyaliz
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
1+0		 0
 Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Emlak Yönetimi TYT 35+1
30+1		 13
31		 Dolmadı
187,30737		 1.595.188
1.718.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Çine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 45+2
35+1		 20
36		 Dolmadı
210,67512		 1.603.854
1.427.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Köşk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 75+2
70+2		 36
72		 Dolmadı
210,46989		 1.612.140
1.430.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Çine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 55+2
50+2		 45
52		 Dolmadı
218,13861		 1.618.042
1.325.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Köşk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 75+2
70+2		 76
72		 Dolmadı
221,24046		 1.610.205
1.283.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 80+2
80+2		 42
82		 Dolmadı
199,03820		 1.613.550
1.593.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 5
38		 Dolmadı
 1.483.555
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50+2
50+2		 15
52		 Dolmadı
194,12838		 1.626.536
1.657.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 TYT 30+1
25+1		 6
24		 Dolmadı
 1.608.231
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İkram Hizmetleri TYT 35+1
35+1		 7
16		 Dolmadı
 1.619.854
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Davutlar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(İÖ)		 TYT 40+1
35+1		 7
36		 Dolmadı
191,45367		 1.603.521
1.686.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 30+1
35+1		 5
13		 Dolmadı
 1.611.724
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 25+1
30+1		 11
21		 Dolmadı
 1.613.549
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Kuyucak Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 7
41		 Dolmadı
190,03762		 1.593.763
1.699.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 30+1
30+1		 6
24		 Dolmadı
 1.589.906
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik TYT 100+3
100+3		 81
103		 Dolmadı
202,36598		 1.612.871
1.545.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Köşk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 24
62		 Dolmadı
196,50183		 1.626.198
1.627.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Maliye TYT 90+3
90+3		 86
93		 Dolmadı
207,03713		 1.622.476
1.478.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Maliye
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 6
45		 Dolmadı
 1.559.262
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 30+1
40+1		 18
20		 Dolmadı
 1.627.038
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 70+2
60+2		 19
62		 Dolmadı
189,66840		 1.614.281
1.702.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Restorasyon
(İÖ)		 TYT 70+2
60+2		 25
62		 Dolmadı
193,00993		 1.621.351
1.670.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Moda Tasarımı
(İÖ)		 TYT 40+1
30+1		 18
31		 Dolmadı
173,46391		 1.619.982
1.742.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45+2
40+1		 13
41		 Dolmadı
188,50011		 1.626.696
1.711.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50+2
50+2		 17
52		 Dolmadı
193,83922		 1.617.927
1.660.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Organik Tarım TYT 35+1
40+1		 19
22		 Dolmadı
 1.605.954
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama TYT 30+1
30+1		 6
21		 Dolmadı
 1.526.019
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30+1
25+1		 17
21		 Dolmadı
 1.623.756
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20+1
25+1		 1
6		 Dolmadı
 1.551.551
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Çine Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tarımsal İşletmecilik TYT 20+1
20+1		 2
8		 Dolmadı
 1.561.879
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Atça Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tarımsal İşletmecilik TYT 20+1
20+1		 3
8		 Dolmadı
 1.551.194
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 25+1
25+1		 11
16		 Dolmadı
 1.592.662
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 34
41		 Dolmadı
207,08300		 1.625.156
1.477.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40+1
30+1		 24
31		 Dolmadı
201,89513		 1.613.905
1.552.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 70+2
70+2		 70
72		 Dolmadı
204,91497		 1.624.951
1.508.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 9
41		 Dolmadı
195,74806		 1.617.444
1.637.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Üretimde Kalite Kontrol TYT 30+1
30+1		 19
31		 Dolmadı
201,75510		 1.610.483
1.554.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 48
62		 Dolmadı
236,96757		 1.619.100
1.081.000
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Köşk Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 50+2
60+2		 4
40		 Dolmadı
 1.620.938
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Kuyucak Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 25+1
40+1		 3
14		 Dolmadı
 1.547.756
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