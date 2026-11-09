Aydın merkezli suç örgütü operasyonu! 13 tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde kuyumcu işletmesi, ev ve araca yönelik silahlı saldırılar ile el yapımı patlayıcı kullanılan eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen 'Zazalar' suç örgütü şüphelilerine yönelik Söke'de 5, Didim'de 1 olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söke İstihbarat Büro Amirliği ve Söke KOM Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 7 cep telefonu ve 31 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda İsa Ö., Furkan T., Selehattin D., Mehmet Emin Ö., Emirhan K. ve Fatma K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak', '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'silahla tehdit' suçlarından işlem yapıldı.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın önceki aşamalarında bir işletmeye, bir ikamete ve şahsa ait araca yönelik silahlı ve el yapımı patlayıcı kullanılan saldırılarla ilgili 10 şüpheli yakalanmış, bunlardan 8'i tutuklanmıştı.

Öte yandan 30 Ekim'de kuyumcu işletmesine yönelik gerçekleştirilmesi planlanan silahlı eylem ekiplerin çalışmasıyla engellenmiş, olayla bağlantılı olduğu belirtilen Azat Kaya tutuklanmıştı. Son operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 13'e ulaştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör