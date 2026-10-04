Aydın Nazilli’de zincirleme kaza: 1’i ağır 12 yaralı

Aydın'da, saat 01.00 sıralarında Nazilli Denizli Karayolu Mergen Çayı mevkisinde feci kaza meydana geldi. İddiaya göre, Aydın istikametinde bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kaza sonrası bölgeye giden polis ve jandarma ekiplerinin olaya müdahale ettiği esnada, 09 L 2548 plakalı otomobilin sürücüsü A.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek, bölgede ikinci kazaya neden oldu. A.T.'nin kullandığı otomobil, önce 09 FS 773 plakalı otomobile, ardından 42 FJN 26 plakalı hafif ticari araca ve 35 APF 852 plakalı otomobile çarptı.