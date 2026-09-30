Aydın Pehlivan’dan Yıldız’a "Hoş geldin" mesajı! "Omuz omuza çalışacağız"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti saflarına geçmesi İzmir siyasetinde geniş yankı uyandırırken, komşu ilçe Menemen'den hamleye destek mesajı geldi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Yıldız'ın partiye katılımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iki ilçe arasında yeni dönemde güçlü bir iş birliği vurgusu yaptı.

AYNI ÇATI ALTINDA DAHA GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA

Açıklamasında yerel yönetimlerin temel önceliğinin halka hizmet ve kalıcı eser kazandırmak olduğunu aktaran Pehlivan, Yıldız'ın kararının Çiğli ve İzmir adına hayırlı olmasını temenni etti. İki komşu ilçenin artık aynı siyasi çatı altında buluştuğuna dikkat çeken Pehlivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Komşumuz, kıymetli mevkidaşım Çiğli Belediye Başkanı Sayın Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti ailemize katılımından büyük bir memnuniyet ve mutluluk duydum. Kendisine büyük ailemize hoş geldiniz diyor; aldığı bu kararın Çiğli'miz, İzmir'imiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bizler, yerel yönetimlerin en büyük sorumluluğunun milletimize hizmet etmek, şehirlerimize kalıcı eserler kazandırmak ve geleceğe güçlü izler bırakmak olduğuna inanıyoruz. Sayın Başkanımızın da bu hizmet ve eser yolculuğuna katılmasıyla artık aynı çatı altında, aynı hedeflere yürüyen iki komşu ilçenin belediye başkanları olarak çok daha güçlü bir dayanışma içerisinde olacağız. Menemen ve Çiğli'nin komşuluk hukuku neyi gerektiriyorsa; kentlerimizin ve hemşehrilerimizin menfaatine olan her konuda yan yana duracak, omuz omuza çalışacak, birlikte üretecek ve birlikte başaracağız. Çünkü bizim siyaset anlayışımızda esas olan makamlar değil hizmet, sözler değil eserlerdir. Bizim yolumuz; gönüllere dokunmanın, şehirlerimize değer katmanın ve milletimize hizmet etmenin yoludur. Bu vesileyle Sayın Onur Emrah Yıldız'ı bir kez daha tebrik ediyor, AK Parti ailemize hoş geldiniz diyor; bundan sonraki hizmet yolculuğunda kendisine başarılar diliyorum. Sorumluluğunu taşıdığımız ilçelerimiz için, İzmir'imiz için ve ülkemiz için; aynı inançla, aynı heyecanla, aynı hizmet anlayışıyla omuz omuza çalışacak, birlikte üretecek, birlikte başaracak ve milletimize kalıcı eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Birliğimiz güçlü, yolumuz açık, hizmetimiz daim olsun."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör