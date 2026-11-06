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Giriş Tarihi: 06.11.2026 15:37

Aydın'da 23 yıldır kayıp: Elife Doğrul dosyasında yeni gelişme!

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan Elife Doğrul'un (24) dosyası yeniden açıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu Aydın, İzmir ve Mersin'de 7 kişi gözaltına aldı.

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Aydın’da 23 yıldır kayıp: Elife Doğrul dosyasında yeni gelişme!
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Söke'de 10 Ocak 2003 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin soruşturma, Söke Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden ele alındı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha araştırmaları, elde edilen istihbari bilgiler ve önceki soruşturma dosyasındaki belgeler yeniden değerlendirildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışmasında Aydın, İzmir ve Mersin'de 7 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin Elife Doğrul'un kayınbiraderleri Metin M. ile eşi Meral M. eski eşi Serap G., Türkeş M. Ömer K., Muhammed ve Ufuk K. olduğu belirtildi..

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SÖKE #AYDIN

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Aydın'da 23 yıldır kayıp: Elife Doğrul dosyasında yeni gelişme!
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