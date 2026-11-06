Aydın’da 23 yıldır kayıp: Elife Doğrul dosyasında yeni gelişme!

Söke'de 10 Ocak 2003 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin soruşturma, Söke Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden ele alındı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha araştırmaları, elde edilen istihbari bilgiler ve önceki soruşturma dosyasındaki belgeler yeniden değerlendirildi.