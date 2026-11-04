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Giriş Tarihi: 04.11.2026 14:10

Aydın'da acı kaza! Düğününe bir hafta kala hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek takla atan otomobildeki 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Feci kazada hayatını kaybeden genç kızın 1 hafta sonra düğününün olduğu öğrenilirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın’da acı kaza! Düğününe bir hafta kala hayatını kaybetti
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Aydın'da saat 10.00 sıralarında Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi Aydın-Denizli kara yolunda feci kaza meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giderken Y.Ö.'nün (30) kontrolünü yitirdiği 09 ACD 749 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, takla attı.

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Safiye Kaymakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Y.Ö. ile H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53) ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DÜĞÜNÜNE 1 HAFTA KALA HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşamını yitiren Safiye Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğünü olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AYDIN

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Aydın'da acı kaza! Düğününe bir hafta kala hayatını kaybetti
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