Aydın’da acı kaza! Düğününe bir hafta kala hayatını kaybetti

Aydın'da saat 10.00 sıralarında Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi Aydın-Denizli kara yolunda feci kaza meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giderken Y.Ö.'nün (30) kontrolünü yitirdiği 09 ACD 749 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, takla attı.
YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Safiye Kaymakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Y.Ö. ile H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53) ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DÜĞÜNÜNE 1 HAFTA KALA HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşamını yitiren Safiye Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğünü olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.