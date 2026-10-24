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Giriş Tarihi: 24.10.2026 21:54

Aydın’da durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından bir minibüs durduruldu. Yapılan kontrollerde 20 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

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DHA Yaşam
Aydın’da durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı!
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İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili çalışma yaptı. Bu kapsamda önceki gün Güzelçamlı Mahallesi'nde takibe alınan bir minibüs, şüphe üzerine yolda durduruldu.

Minibüste yapılan kontrolde Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör şüphelisi; V.A (29), O.Ö (31), C.A (33), M.M (18) ve K.K (29) gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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#AYDIN #KUŞADASI

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Aydın’da durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı!
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