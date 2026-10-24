Aydın’da durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili çalışma yaptı. Bu kapsamda önceki gün Güzelçamlı Mahallesi'nde takibe alınan bir minibüs, şüphe üzerine yolda durduruldu.