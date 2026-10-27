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Giriş Tarihi: 27.10.2026 17:48

Aydın'da eski sevgili dehşeti: Genç kızı başından vurup kaçtı! Cani mezarlıkta yakalandı...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde V.D. (21), tartıştığı eski sevgilisi Kumsal K.'yi (20) tabancayla başından vurup ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan V.D., mezarlıkta intihar girişiminde bulunmak isterken polis tarafından yakalandı. Şüphelinin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA
Aydın’da eski sevgili dehşeti: Genç kızı başından vurup kaçtı! Cani mezarlıkta yakalandı...
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Olay, saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Öğüt Can Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. V.D. ile eski sevgilisi Kumsal K. arasında telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından V.D., annesiyle yaşayan Kumsal K.'nin yanına gitti. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal K.'yi başından vurup, kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kumsal K., gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kumsal K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Olayla ilişkin soruşturma sürüyor.

#AYDIN #NAZİLLİ
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Aydın'da eski sevgili dehşeti: Genç kızı başından vurup kaçtı! Cani mezarlıkta yakalandı...
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