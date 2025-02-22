Aydın’da kağıt fabrikasında 7 ayda ikinci yangın

Söke'nin sazlı Mahallesi yakınlarındaki organize sanayi bölgesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Atık kağıtların depolandığı alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Gökyüzüne yükselen dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. Aynı fabrikanın açık alanındaki kağıt toplama bölümünde geçen 12 Temmuz'da da yangın çıkmıştı.