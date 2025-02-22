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Giriş Tarihi: 22.2.2025 14:50 Son Güncelleme: 22.2.2025 16:31

Aydın'da kağıt fabrikasında 7 ayda ikinci yangın

Aydın’ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında atık kağıtların depolandığı alanda yangın çıktı. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürerken, aynı fabrikada 12 Temmuz’da da yangın çıktığı öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da kağıt fabrikasında 7 ayda ikinci yangın

Söke'nin sazlı Mahallesi yakınlarındaki organize sanayi bölgesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Atık kağıtların depolandığı alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Gökyüzüne yükselen dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. Aynı fabrikanın açık alanındaki kağıt toplama bölümünde geçen 12 Temmuz'da da yangın çıkmıştı.

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Aydın'da kağıt fabrikasında 7 ayda ikinci yangın
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