Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da kamyonet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 27.09.2026 17:45

Aydın'da kamyonet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki Yusuf Akçay hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Aydın’da kamyonet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bozdoğan ilçesi Sırma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.A. yönetimindeki 09 PR 336 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.O. yönetimindeki 20 ACH 09 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Akçay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada Akçay'ın oğlu M.A. ile kamyonet sürücüsü F.O. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#AYDIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da kamyonet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA