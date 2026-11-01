Aydın’da korku dolu anlar! Elindeki bıçakla sokak sokak dolaşıp dehşet saçtı

Olay, 31 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıplak ayakla ve elinde bıçaklarla cadde üzerinde koşan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Kendisine zarar vereceğini söyleyerek bıçakları boğazına dayayan S.K. (17), polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen sakinleşmedi. Bir süre sonra yeniden koşmaya başlayan şahsı durdurmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı.

ORTALIK KARIŞTI

Elindeki bıçaklarla bir giyim mağazasına giren S.K.'ye bu kez biber gazıyla müdahale edildi. Mağazadan çıkmamakta direnen şüpheliye, olay yerine gelen babası da müdahale etti. Çıkan arbede sırasında bir polis memuru da yere düştü.