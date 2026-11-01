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Giriş Tarihi: 1.11.2026 16:16

Aydın'da korku dolu anlar! Elindeki bıçakla sokak sokak dolaşıp dehşet saçtı

Kuşadası'nda sabah saatlerinde yaşanan olay, cadde üzerindeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Çıplak ayakla elinde bıçaklarla koşan 17 yaşındaki genç, bir mağazaya girerek direndi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Aydın’da korku dolu anlar! Elindeki bıçakla sokak sokak dolaşıp dehşet saçtı
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Olay, 31 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıplak ayakla ve elinde bıçaklarla cadde üzerinde koşan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Kendisine zarar vereceğini söyleyerek bıçakları boğazına dayayan S.K. (17), polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen sakinleşmedi. Bir süre sonra yeniden koşmaya başlayan şahsı durdurmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı.

ORTALIK KARIŞTI

Elindeki bıçaklarla bir giyim mağazasına giren S.K.'ye bu kez biber gazıyla müdahale edildi. Mağazadan çıkmamakta direnen şüpheliye, olay yerine gelen babası da müdahale etti. Çıkan arbede sırasında bir polis memuru da yere düştü.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay sırasında işletmeci Turgay B. ile komşu dükkanda çalışan Fatma L. büyük şaşkınlık ve korku yaşadı. Mağazada yaşanan hareketli anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Babasının müdahalesiyle sakinleştirilen S.K., mağazadan çıkarılarak polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerine çağrılan ambulansa binmek istemediği belirtilen S.K., ekipler tarafından kontrol altına alınarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kimlik sorgusunda şahsın bipolar bozukluğu bulunduğu da iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak İzmir Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYDIN #KUŞADASI

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Aydın'da korku dolu anlar! Elindeki bıçakla sokak sokak dolaşıp dehşet saçtı
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