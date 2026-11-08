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Giriş Tarihi: 08.11.2026 22:47

Aydın’da korkunç kaza! Cip şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Aydın’da korkunç kaza! Cip şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Nazilli ilçesindeki kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sünnet düğününe gidin A.D. yönetimindeki 09 PT 526 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü A.D. ve yolculardan M.G., M.A. ve İ.D.'nin yaralandığı, Necati Şahan'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Necati Şahan'ın cenazesi ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AYDIN #NAZİLLİ
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Aydın’da korkunç kaza! Cip şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
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