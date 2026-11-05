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Giriş Tarihi: 05.11.2026 16:46 Son Güncelleme: 05.11.2026 16:52

Aydın'da nefesler tutuldu: 4. kattan kedi kurtarma operasyonu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4’üncü kattaki dairenin penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken aşağı atladı. Kedi açılan örtünün üzerine düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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Aydın’da nefesler tutuldu: 4. kattan kedi kurtarma operasyonu!
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Olay, öğle saatlerinde Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki pencerenin önünde mahsur kalan kediyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hayvan yakalama filesiyle müdahaleye hazırlandığı sırada kedi, pencereden aşağı atladı. Çevredekilerin açtığı örtünün üzerine düşen kedi, yara almadan kurtuldu.

Kediyi kucağına alan kişiler büyük sevinç yaşarken, yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, 4'üncü düştü: O anlar kamerada

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AYDIN #EFELER

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Aydın'da nefesler tutuldu: 4. kattan kedi kurtarma operasyonu!
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