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Giriş Tarihi: 14.9.2022 22:07

Aydın’da pompalı tüfek dehşeti: 1’i çocuk 12 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde V.Ö.'nün pompalı tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 1’i çocuk 12 kişi yaralandı

DHA
Aydın’da pompalı tüfek dehşeti: 1’i çocuk 12 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Tepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre V.Ö., henüz belirlenemeyen sebeple elindeki pompalı tüfekle yere ve çevreye ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, çevredeki 1'çocuk 12 kişiye isabet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 1'i çocuk 12 kişi, ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ancak, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ise şüpheli V.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aydın’da pompalı tüfek dehşeti: 1’i çocuk 12 yaralı
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