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Giriş Tarihi: 28.10.2026 17:57

Aydın'da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak göçmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

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İHA
Aydın’da toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Olay, İncirliova Hacıaliobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklenici firma tarafından iş makinesi ile kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada toprak göçmesi meydana geldi.

İşçi Ercan Az (38) toprak altında kaldı. Çalışma arkadaşları Az'ı toprak altından çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri toprak altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#UMKE #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #AYDIN
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